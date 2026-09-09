Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Álmatlanság + videó

Ötrészes sorozatunkban olyan kevésbé emlegetett, de mindenképpen figyelemre méltó thrillereket vettünk elő, amelyek különböző oldalról mutatják meg a műfajt. Az első részben az Ördög a részletekben, a másodikban a Gyilkos ösztön, a harmadikban A ház, amit Jack épített, a negyedikben pedig a Titokzatos folyó került sorra.

A sorozat utolsó darabja egy különleges pszichológiai thriller, amelyben a gyilkossági nyomozás fokozatosan egy ember lelki összeomlásának történetévé válik. Az Álmatlanság Christopher Nolan egyik legkevésbé emlegetett, ám rendkívül erős filmje.

Álmatlanság – Amikor a nappal sem hoz megnyugvást

A 2002-ben bemutatott Álmatlanság (Insomnia) Christopher Nolan rendezésében készült pszichológiai thriller. A forgatókönyvet Hillary Seitz írta, az alapjául pedig az 1997-es, Erik Skjoldbjaerg által rendezett norvég film szolgált. A főszerepekben Al Pacino, Robin Williams és Hilary Swank látható.

Az Álmatlanság az 1997-es, azonos című norvég film amerikai feldolgozása. - Fotó: Mafab.hu

A történet középpontjában Will Dormer, egy tapasztalt Los Angeles-i nyomozó áll, akit társával együtt egy alaszkai kisvárosba küldenek, hogy segítsen felderíteni egy fiatal lány meggyilkolását. Dormer azonban maga is komoly problémákkal küzd. A Los Angeles-i rendőrségnél vizsgálat folyik ellene, és alaszkai tartózkodása alatt egy tragikus esemény után egyre nehezebben tud különbséget tenni a helyes és a helytelen között. Ehhez társul az is, hogy a folyamatos világosság miatt képtelen aludni. Az álmatlanság pedig lassan felőrli.

Alkotók és szereplők

Az Álmatlanság Christopher Nolan pályafutásának korai szakaszában készült, közvetlenül a Mementó sikere után. A rendező korábban már megmutatta, hogy különösen érdekli az emberi emlékezet, a bűntudat és a bizonytalan valóság kérdése. Az Álmatlanságban ezek a témák ismét megjelennek, ezúttal azonban egy jóval hagyományosabbnak tűnő bűnügyi történet keretében.

A film különlegessége, hogy Nolan rendezőként itt is a szereplő belső világára helyezi a hangsúlyt.

A történet előrehaladtával Dormer egyre kevésbé bízhat saját ítélőképességében. Az álmatlanság nem egyszerűen fizikai problémává válik, hanem a karakter lelkiállapotának egyik legfontosabb jelképe is. Az Álmatlanság egyébként az egyetlen Christopher Nolan-rendezés, amelynél hivatalosan nem kapott forgatókönyvírói kreditet.