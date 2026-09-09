Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Álmatlanság + videó

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Egy gyilkosság, egy kialvatlan nyomozó és egy veszélyes ellenfél

Csépányi Balázs
2026. 09. 09. 18:30
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Ötrészes sorozatunkban olyan kevésbé emlegetett, de mindenképpen figyelemre méltó thrillereket vettünk elő, amelyek különböző oldalról mutatják meg a műfajt. Az első részben az Ördög a részletekben, a másodikban a Gyilkos ösztön, a harmadikban A ház, amit Jack épített, a negyedikben pedig a Titokzatos folyó került sorra.

A sorozat utolsó darabja egy különleges pszichológiai thriller, amelyben a gyilkossági nyomozás fokozatosan egy ember lelki összeomlásának történetévé válik. Az Álmatlanság Christopher Nolan egyik legkevésbé emlegetett, ám rendkívül erős filmje.

Álmatlanság – Amikor a nappal sem hoz megnyugvást

A 2002-ben bemutatott Álmatlanság (Insomnia) Christopher Nolan rendezésében készült pszichológiai thriller. A forgatókönyvet Hillary Seitz írta, az alapjául pedig az 1997-es, Erik Skjoldbjaerg által rendezett norvég film szolgált. A főszerepekben Al Pacino, Robin Williams és Hilary Swank látható.

Thriller, Al Pacino, Robin williams
Az Álmatlanság az 1997-es, azonos című norvég film amerikai feldolgozása. - Fotó: Mafab.hu

A történet középpontjában Will Dormer, egy tapasztalt Los Angeles-i nyomozó áll, akit társával együtt egy alaszkai kisvárosba küldenek, hogy segítsen felderíteni egy fiatal lány meggyilkolását. Dormer azonban maga is komoly problémákkal küzd. A Los Angeles-i rendőrségnél vizsgálat folyik ellene, és alaszkai tartózkodása alatt egy tragikus esemény után egyre nehezebben tud különbséget tenni a helyes és a helytelen között. Ehhez társul az is, hogy a folyamatos világosság miatt képtelen aludni. Az álmatlanság pedig lassan felőrli.

Alkotók és szereplők

  • Az Álmatlanság Christopher Nolan pályafutásának korai szakaszában készült, közvetlenül a Mementó sikere után. A rendező korábban már megmutatta, hogy különösen érdekli az emberi emlékezet, a bűntudat és a bizonytalan valóság kérdése. Az Álmatlanságban ezek a témák ismét megjelennek, ezúttal azonban egy jóval hagyományosabbnak tűnő bűnügyi történet keretében. 

A film különlegessége, hogy Nolan rendezőként itt is a szereplő belső világára helyezi a hangsúlyt. 

A történet előrehaladtával Dormer egyre kevésbé bízhat saját ítélőképességében. Az álmatlanság nem egyszerűen fizikai problémává válik, hanem a karakter lelkiállapotának egyik legfontosabb jelképe is. Az Álmatlanság egyébként az egyetlen Christopher Nolan-rendezés, amelynél hivatalosan nem kapott forgatókönyvírói kreditet.

Thriller, Al Pacino, Robin williams
A főszerepet Al Pacino alakítja, aki Will Dormer, a tapasztalt Los Angeles-i nyomozó szerepében látható - Fotó: Mafab.hu
  • A főszerepet Al Pacino alakítja, aki Will Dormer, a tapasztalt Los Angeles-i nyomozó szerepében látható. Dormer első pillantásra a klasszikus filmes nyomozó figurájának tűnik: tapasztalt, magabiztos és pontosan tudja, hogyan kell bánni egy gyilkossági üggyel. Csakhogy a múltjában olyan ügyek is vannak, amelyek miatt belső vizsgálat indult ellene. Amikor Alaszkában egy tragikus esemény következtében még nagyobb bajba kerül, Dormer kénytelen egyre több kompromisszumot kötni. Pacino alakításának egyik legnagyobb ereje, hogy Dormer nem egyszerűen hős vagy gonosztevő. Egy olyan ember, aki egyre kétségbeesettebben próbálja megőrizni az irányítást, miközben lassan minden kicsúszik a kezéből.
  • Az egyik legnagyobb meglepetést Robin Williams szerepeltetése jelentette. A közönség Williams-t hosszú éveken keresztül elsősorban vígjátékokból és családi filmekből ismerhette, itt azonban egy egészen más oldalát mutatta meg. Walter Finch intelligens, visszafogott és rendkívül veszélyes férfi. Nem az a klasszikus filmes gyilkos, aki folyamatosan fenyegetőzik vagy látványosan viselkedik. Éppen ellenkezőleg. Finch nyugodtsága és kiszámíthatatlansága teszi igazán nyugtalanítóvá a karaktert. Christopher Nolan később is nagy elismeréssel beszélt Williams alakításáról, és különösen fontosnak tartotta, hogy a színész teljesen más oldalát mutathatta meg a közönségnek.
 
  • Hilary Swank Ellie Burr nyomozót alakítja, aki a helyi rendőrség tagjaként dolgozik az ügyön. Ellie fiatalabb és tapasztalatlanabb Dormernél, ezért eleinte felnéz a legendás nyomozóra. Ahogy azonban egyre több furcsaság történik körülötte, lassan ő is rájön, hogy az általa tisztelt férfi talán nem egészen az, akinek elsőre gondolta. Swank karaktere fontos ellenpontja Dormernek: miközben Pacino hőse egyre mélyebbre süllyed saját hazugságaiban, Ellie még mindig hisz abban, hogy a nyomozásnak és az igazságszolgáltatásnak vannak szabályai.

A film zenéje

Az Álmatlanság zenéjét David Julyan szerezte, aki korábban már dolgozott Christopher Nolannel. A zene nem akar folyamatosan a néző figyelmének középpontjába kerülni. Inkább a film nyugtalanító, hideg és bizonytalan atmoszféráját erősíti. Julyan zenéje különösen jól működik azokban a jelenetekben, amelyekben Dormer már egyre kevésbé képes tisztán gondolkodni. A néző szinte érzi a nyomozó kimerültségét. Az állandó világosság, a hosszú nappalok és az alváshiány miatt Dormer számára lassan összemosódik az ébrenlét és a kimerült félálom állapota. A zene ezt a bizonytalanságot erősíti, miközben sosem válik túlzóvá.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • Az Álmatlanság az 1997-es, azonos című norvég film amerikai feldolgozása. Az eredeti filmet Erik Skjoldbjaerg rendezte, főszereplője pedig Stellan Skarsgard volt. A történet alapjai mindkét változatban hasonlóak: egy nyomozó egy északi, különleges fényviszonyokkal rendelkező településre érkezik, ahol egy gyilkossági ügy vizsgálata közben maga is súlyos erkölcsi válságba kerül. Christopher Nolan azonban több ponton saját hangulatára és filmes világára formálta a történetet.
  • A film egyik legnagyobb különlegessége Robin Williams szereplése volt. A színész addig elsősorban komikus szerepeiről volt ismert, ezért Walter Finch karaktere sok néző számára meglepetést jelentett. Christopher Nolan szerint éppen ez volt az egyik oka annak, hogy Williamst választotta: olyan oldalát szerette volna megmutatni, amelyet a közönség korábban ritkán láthatott. A rendező később különösen erős és méltatlanul kevéssé emlegetett alakításnak nevezte Williams munkáját.
 
  • Bár a történet Alaszkában játszódik, a film jelentős részét Brit Columbiában, Kanadában forgatták. A forgatás 2001 áprilisa és júniusa között zajlott, és több kanadai helyszín szolgált az alaszkai Nightmute helyszínéül. A nyitó légi felvételek egy része valóban Alaszkában készült, míg a kisváros és több fontos jelenet kanadai helyszíneken kapott helyet.

Christopher Nolan egyik legkülönlegesebb filmje

Az Álmatlanság Nolan filmográfiájában is különleges helyet foglal el. A rendező későbbi munkáit sokszor összetett időkezelés, látványos szerkezet és monumentális történetek jellemzik. Ez a film ezzel szemben sokkal visszafogottabb. A feszültség nem hatalmas fordulatokból épül fel, hanem abból, ahogy egy ember lassan elveszíti az irányítást saját élete felett. Talán éppen ezért különösen érdekes ma visszanézni: már felismerhetők benne Nolan későbbi filmjeinek visszatérő témái, miközben mégis egészen más hangulatú alkotás.

Miért érdemes megnézni?

Az Álmatlanság legnagyobb erőssége a hangulata. A legtöbb thrillerben a sötétség természetes része a történetnek. Christopher Nolan filmjében azonban éppen az ellenkezője történik. Itt szinte soha nincs igazán sötét. A folyamatos világosság, amelynek elvileg megnyugtatónak kellene lennie, fokozatosan válik nyomasztóvá. Dormer nem tud elbújni a saját gondolatai elől, mert képtelen igazán pihenni. 

Thriller, Al Pacino, Robin williams
A film egyik legnagyobb különlegessége Robin Williams szereplése volt. - Fotó: Mafab.hu

Ehhez társul Al Pacino kiváló alakítása és Robin Williams egészen szokatlan szerepe. A két színész között kialakuló pszichológiai párharc teszi igazán izgalmassá a filmet. Az Álmatlanság ráadásul nem egyszerűen azt kérdezi, ki a gyilkos. Sokkal inkább azt vizsgálja, hogy mi történik akkor, amikor annak kell üldöznie a bűnözőt, aki maga is egyre kevésbé biztos abban, hogy erkölcsileg különbözik tőle.

Kinek ajánljuk?

Az Álmatlanságot elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretik a lassabban építkező, lélektani thrillereket. Különösen jó választás lehet Christopher Nolan rajongóinak, akik kíváncsiak a rendező egyik korai, kevésbé látványos, de rendkívül feszült alkotására. 

Ajánljuk továbbá Al Pacino és Robin Williams kedvelőinek is, hiszen mindketten olyan szerepben láthatók, amely pályájuk érdekes és emlékezetes darabja. Azok számára is jó választás lehet, akik nem feltétlenül a folyamatos akciót keresik egy thrillerben, hanem a fokozatosan kialakuló feszültséget és a morális dilemmákat.

Az ötrészes sorozatunk utolsó darabjaként az Álmatlanság méltó lezárás: egy olyan thriller, amelyben a gyilkos és az őt üldöző nyomozó között egyre vékonyabbá válik a határ. Az Ördög a részletekben, a Gyilkos ösztön, A ház, amit Jack épített és a Titokzatos folyó után ismét bebizonyosodik, hogy a legjobb thrillerek nemcsak a bűntényről szólnak. Hanem azokról az emberekről is, akiket a bűn örökre megváltoztat.

Borítókép: Az Álmatlanság Nolan filmográfiájában is különleges helyet foglal el (Fotó: Mafab,.hu)

 

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