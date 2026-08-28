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Az öt legjobb Kurt Russell-film – A vasmacska kölykei + videó

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Amikor egy elkényeztetett milliomosnőből hirtelen családanya lesz.

Csépányi Balázs
2026. 08. 28. 18:30
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4. A vasmacska kölykei (1987)

Eheti mozink egy amerikai romantikus vígjáték, amelyet Garry Marshall rendezett, a forgatókönyvet pedig Leslie Dixon írta. A főszerepekben Goldie Hawn és Kurt Russell látható, mellettük Edward Herrmann, Katherine Helmond és Roddy McDowall is fontos szerepet kapott. A filmet John A. Alonzo fényképezte, zenéjét pedig Alan Silvestri szerezte.

Kurt Russel, Hawn, film, mozi
Goldie Hawn és Kurt Russell a való életben is egy párt alkottak - Fotó: Mafab.hu

A film egyszerre romantikus történet és családi komédia, amelyben a társadalmi különbségekből, a szereplők személyiségéből és a teljesen abszurd helyzetből születnek a poénok. A film bemutatásakor vegyes kritikákat kapott, ugyanakkor a közönség körében sikeresnek bizonyult, és azóta kultikus kedvenccé vált.

A történet

Joanna Stayton gazdag, elkényeztetett nő, aki férjével egy luxusjachton tölti idejét. Amikor megbíz egy asztalost, Dean Proffittot egy gardrób elkészítésével, hamar összevesznek, Joanna pedig megalázó módon bánik a férfival.

Nem sokkal később azonban a nő a tengerbe zuhan, és elveszíti az emlékezetét. Férje kihasználja a helyzetet, és egyszerűen magára hagyja. Dean viszont bosszút lát a lehetőségben: azt állítja Joannának, hogy ő a felesége, és hazaviszi a négy gyermekéhez.

Kurt Russel, Hawn, film, mozi
A vasmacska kölykei a nyolcvanas évek egyik szerethető romantikus vígjátéka - Fotó Mafab.hu

A fényűző élethez szokott nőnek így egyik pillanatról a másikra egy teljesen új, zajos és meglehetősen kaotikus családi életben kell helytállnia.

Érdekességek a filmről

  • Goldie Hawn és Kurt Russell a való életben is egy párt alkottak, ami sokat hozzátett a két főszereplő közötti természetes kémiához.
  • Kurt Russell apja, Bing Russell is feltűnik a filmben egy kisebb szerepben, seriffet alakít.
  • A történet egyik legfontosabb helyszíne az Oregon partvidéke, amely különleges hátteret ad a vígjátéknak.
Kurt Russel, Hawn, film, mozi
Russell Dean Proffitt szerepében remekül hozza a kissé mogorva, egyszerű életet élő asztalost - Fotó: Mafab.hu
  • A film később több feldolgozást is megért. 2018-ban például Anna Faris és Eugenio Derbez főszereplésével készült belőle új változat.
  • A film eredetileg körülbelül 22 millió dolláros költségvetésből készült, és világszerte mintegy 26,7 millió dolláros bevételt ért el.
  • A film egyik érdekessége, hogy Garry Marshall nem pusztán romantikus vígjátékot készített: a történet a gazdag és a munkásosztálybeli életmód közötti különbségeket is humorosan állítja szembe.

A film zenéje

A film zenéjét Alan Silvestri komponálta, aki olyan világhírű filmek zeneszerzőjeként vált ismertté, mint a Vissza a jövőbe vagy a Forrest Gump.

A vasmacska kölykei zenéje könnyed, játékos és romantikus, vagyis tökéletesen illeszkedik a film hangulatához. A filmben mellett több ismert dal is felcsendül, köztük Randy Newman Something Special című száma és Elvis Presley Can't Help Falling in Love című örökzöldje.

Silvestri zenéje elsősorban a komikus helyzeteket és a két főszereplő kapcsolatának fokozatos változását erősíti, így természetesen simul bele a történetbe.

Kurt Russell alakítása a filmben

Russell Dean Proffitt szerepében remekül hozza a kissé mogorva, egyszerű életet élő asztalost, aki kezdetben leginkább bosszút akar állni Joannán, amiért a nő nem fizette ki a munkáját.

Kurt Russel, Hawn, film, mozi
 A vasmacska kölykei igazi retró csemege - Fotó: Mafab.hu

A színész egyik legnagyobb erőssége, hogy Dean egyszerre tud keménynek, komikusnak és szerethetőnek tűnni. A karakter kezdeti önzősége fokozatosan háttérbe szorul, ahogy egyre szorosabb kapcsolat alakul ki közte, Joanna és a gyerekek között. Russell és Goldie Hawn közös jeleneteiben különösen jól működik a kettejük közötti természetes kémia, amihez az is hozzájárult, hogy a való életben is egy párt alkottak.

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Russell alakításának legnagyobb erénye, hogy Dean nem válik egyszerűen „jófiúvá”: megmarad esendő, néha önző és meglehetősen különc figurának, ettől pedig sokkal emberibbé válik.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A vasmacska kölykei a nyolcvanas évek egyik szerethető romantikus vígjátéka, amely egyszerű alaphelyzetből épít fel rengeteg humoros és megható pillanatot.

Goldie Hawn és Kurt Russell párosa különösen jól működik, a családi jelenetek pedig olyan helyzetkomikumot teremtenek, amely évtizedekkel később is szórakoztató. A film ráadásul nem veszi túl komolyan önmagát: egy nagy adag humorral mesél arról, hogyan változtathat meg valakit egy teljesen új élethelyzet.

Aki szereti a klasszikus romantikus vígjátékokat, a nyolcvanas évek hangulatát és Goldie Hawn, valamint Kurt Russell párosát, annak A vasmacska kölykei igazi retró csemege lehet.

Idővonal – 1987, amikor A vasmacska kölykei bemutatásra került

A mozikba került az, Aki legyőzte Al Caponét (The Untouchables), amely Brian De Palma rendezésében lett nagy siker.

  • A herceg menyasszonya kultikus fantasyvígjátékká vált, amelyet ma is a nyolcvanas évek egyik kedvelt filmjeként tartanak számon.
  • A televízióban elindult a Star Trek: Az új nemzedék, amely később a Star Trek-univerzum egyik legsikeresebb sorozata lett.

A zenei világban olyan előadók uralták a slágerlistákat, mint Michael Jackson, U2 és Whitney Houston.

A Kurt Russel filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes mozival érkezünk.

Bortókép: A film eredetileg körülbelül 22 millió dolláros költségvetésből készült (Fotó: Port.hu)

 

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