Az öt legjobb Kurt Russell-film – A vasmacska kölykei + videó

4. A vasmacska kölykei (1987)

Eheti mozink egy amerikai romantikus vígjáték, amelyet Garry Marshall rendezett, a forgatókönyvet pedig Leslie Dixon írta. A főszerepekben Goldie Hawn és Kurt Russell látható, mellettük Edward Herrmann, Katherine Helmond és Roddy McDowall is fontos szerepet kapott. A filmet John A. Alonzo fényképezte, zenéjét pedig Alan Silvestri szerezte.

Goldie Hawn és Kurt Russell a való életben is egy párt alkottak - Fotó: Mafab.hu

A film egyszerre romantikus történet és családi komédia, amelyben a társadalmi különbségekből, a szereplők személyiségéből és a teljesen abszurd helyzetből születnek a poénok. A film bemutatásakor vegyes kritikákat kapott, ugyanakkor a közönség körében sikeresnek bizonyult, és azóta kultikus kedvenccé vált.

A történet

Joanna Stayton gazdag, elkényeztetett nő, aki férjével egy luxusjachton tölti idejét. Amikor megbíz egy asztalost, Dean Proffittot egy gardrób elkészítésével, hamar összevesznek, Joanna pedig megalázó módon bánik a férfival.

Nem sokkal később azonban a nő a tengerbe zuhan, és elveszíti az emlékezetét. Férje kihasználja a helyzetet, és egyszerűen magára hagyja. Dean viszont bosszút lát a lehetőségben: azt állítja Joannának, hogy ő a felesége, és hazaviszi a négy gyermekéhez.

A vasmacska kölykei a nyolcvanas évek egyik szerethető romantikus vígjátéka - Fotó Mafab.hu

A fényűző élethez szokott nőnek így egyik pillanatról a másikra egy teljesen új, zajos és meglehetősen kaotikus családi életben kell helytállnia.

Érdekességek a filmről

Goldie Hawn és Kurt Russell a való életben is egy párt alkottak, ami sokat hozzátett a két főszereplő közötti természetes kémiához.

Kurt Russell apja, Bing Russell is feltűnik a filmben egy kisebb szerepben, seriffet alakít.

A történet egyik legfontosabb helyszíne az Oregon partvidéke, amely különleges hátteret ad a vígjátéknak.

Russell Dean Proffitt szerepében remekül hozza a kissé mogorva, egyszerű életet élő asztalost - Fotó: Mafab.hu

A film később több feldolgozást is megért. 2018-ban például Anna Faris és Eugenio Derbez főszereplésével készült belőle új változat.

A film eredetileg körülbelül 22 millió dolláros költségvetésből készült, és világszerte mintegy 26,7 millió dolláros bevételt ért el.

A film egyik érdekessége, hogy Garry Marshall nem pusztán romantikus vígjátékot készített: a történet a gazdag és a munkásosztálybeli életmód közötti különbségeket is humorosan állítja szembe.

A film zenéje

A film zenéjét Alan Silvestri komponálta, aki olyan világhírű filmek zeneszerzőjeként vált ismertté, mint a Vissza a jövőbe vagy a Forrest Gump.