Az öt legjobb Kurt Russell-film – A dolog + videó

MacReady alakja tulajdonképpen a néző kapaszkodója is: miközben ő sem tudhatja biztosan, kiben bízhat, nekünk is folyamatosan vele együtt kell mérlegelnünk, ki lehet még ember. Russell alakításának egyik legnagyobb érdeme, hogy mindezt különösebb látványos gesztusok nélkül képes érzékeltetni.

A film zenéje

A film zenéjét Ennio Morricone komponálta, ami már önmagában különlegessé tette a produkciót. A legendás olasz zeneszerző ezúttal meglehetősen visszafogott, sötét és nyugtalanító hangzásvilágot hozott létre.

A zene egyik legfontosabb eleme az egyszerű, lüktető hangzás, amely szinte észrevétlenül fokozza a feszültséget. Morricone elektronikus és zenekari megoldásai jól illeszkednek a hideg, üres antarktiszi környezethez. Carpenter és Alan Howarth elektronikus kiegészítései szintén fontos szerepet játszottak a film végleges hangzásának kialakításában.

A film lenyűgöző effektjei több mint négy évtizeddel a bemutató után is hatásosak - Fotó: Mafab.hu

Morricone zenéje végül Golden Globe-jelölést is kapott, és bár a filmhez készült zenei anyag egy része eltér attól, ami a moziváltozatban hallható, a soundtrack mára önállóan is nagyra értékelt darabnak számít.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A dolog több mint egy egyszerű szörnyfilm. John Carpenter úgy építi fel a történetet, hogy a valódi félelmet nem pusztán a lény látványa, hanem az ismeretlen és a bizonytalanság okozza. A néző folyamatosan ugyanazt a kérdést teszi fel, mint a szereplők: vajon ki az, akiben még megbízhatunk?