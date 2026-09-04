Az öt legjobb Kurt Russell-film – A dolog + videó

3. A dolog (1982)
Eheti mozink egy 1982-ben bemutatott amerikai sci-fi horror, amelyet John Carpenter rendezett. A forgatókönyvet Bill Lancaster írta John W. Campbell Jr. Who Goes There? című, 1938-as novellája alapján. A főszerepben Kurt Russell látható, mellette többek között Wilford Brimley, Keith David, Richard Dysart és T. K. Carter szerepel. A filmet Dean Cundey fényképezte, a zenéjét pedig a legendás Ennio Morricone szerezte.
A történet egy elszigetelt antarktiszi kutatóállomáson játszódik, ahol a kutatók egy különös, földönkívüli élőlénnyel kerülnek kapcsolatba. A lény legfélelmetesebb tulajdonsága, hogy képes tökéletesen lemásolni bármilyen élőlényt, így az állomás lakói hamarosan már abban sem lehetnek biztosak, hogy ki maradt ember.
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