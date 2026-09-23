Öt elfelejtett dráma, amit mindenképpen látni kell – Virágot Algernonnak + videó

Egy különleges kísérlet mindent megváltoztat

A Virágot Algernonnak (Flowers for Algernon) 2000-ben készült amerikai–kanadai televíziós film, amely Daniel Keyes klasszikus regényét dolgozza fel. A filmet Jeff Bleckner rendezte, a forgatókönyvet pedig John Pielmeier írta Keyes műve alapján. A 91 perces alkotást a CBS mutatta be 2000 februárjában.

A történet főhőse Charlie Gordon, egy értelmi fogyatékossággal élő fiatalember, aki minden vágya, hogy okosabb legyen, és végre úgy érezze, ő is teljes értékű tagja a környezetének. Egy kísérleti beavatkozás lehetősége azonban olyan változást hoz az életébe, amelyre talán senki sem lehet igazán felkészülve.

A Virágot Algernonnak nem a látványos tudományos-fantasztikus megoldásokra épít, hanem Charlie személyiségének változására - Fotó: Mafab.hu

A film különlegessége, hogy a tudományos-fantasztikus alaphelyzet mögött valójában nagyon is emberi kérdéseket tesz fel. Mit jelent az intelligencia? Vajon boldogabbá tesz-e minket, ha sokkal többet értünk a világból? És mi történik akkor, ha valaki egyik napról a másikra teljesen másképp kezdi látni önmagát és a környezetét?

A Virágot Algernonnak nem a látványos tudományos-fantasztikus megoldásokra épít, hanem Charlie személyiségének változására. Ettől válik igazán megrendítő drámává.

Az alkotók

A filmet Jeff Bleckner rendezte, aki elsősorban televíziós munkáiról volt ismert. A forgatókönyvet John Pielmeier készítette Daniel Keyes 1966-os regénye alapján.