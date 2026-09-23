Bakancs mellé tudás is kell – Kvízjátékot indított a Hazajáró

A folyamatosan bővülő kérdésbankban várak, hegyek, folyók, zarándokhelyek, néprajzi hagyományok és történelmi események egyaránt szerepelnek. A játék a Hazajáró televíziós epizódjainak világából merít.
Közös kihívások és túracsapatok
A játékosok napi, heti, havi és összesített ranglistán mérhetik össze a tudásukat. Napi közös kihívás, húszszintű ligarendszer, barátlista és túracsapatok is várják őket. Kilométereket, jelvényeket és bajnoki címeket gyűjthetnek, miközben a „Zöldfülű” fokozattól a „Tiszteletbeli Hazajáró” stábtag rangig juthatnak. Túránként egyszer háromféle segítség vehető igénybe: az 50:50 két rossz választ töröl, a kérdéscsere azonos nehézségű új feladatot ad, a harmadik lehetőség pedig tizenöt másodperccel hosszabbítja meg a válaszadás idejét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!