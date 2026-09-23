Bakancs mellé tudás is kell – Kvízjátékot indított a Hazajáró

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A „Legyen Ön is Hazajáró!” játékban a Kárpát-medence tájairól, történelméről és hagyományairól szerzett tudásukat tehetik próbára a játékosok. Egy sikeres túrával száz kilométert gyűjthetnek a virtuális túranaplójukba.

Magyar Nemzet
2026. 09. 23. 18:08
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A folyamatosan bővülő kérdésbankban várak, hegyek, folyók, zarándokhelyek, néprajzi hagyományok és történelmi események egyaránt szerepelnek. A játék a Hazajáró televíziós epizódjainak világából merít.

Közös kihívások és túracsapatok

A játékosok napi, heti, havi és összesített ranglistán mérhetik össze a tudásukat. Napi közös kihívás, húszszintű ligarendszer, barátlista és túracsapatok is várják őket. Kilométereket, jelvényeket és bajnoki címeket gyűjthetnek, miközben a „Zöldfülű” fokozattól a „Tiszteletbeli Hazajáró” stábtag rangig juthatnak. Túránként egyszer háromféle segítség vehető igénybe: az 50:50 két rossz választ töröl, a kérdéscsere azonos nehézségű új feladatot ad, a harmadik lehetőség pedig tizenöt másodperccel hosszabbítja meg a válaszadás idejét.

Minden túrakör 15 állomásból áll. Állomásonként négy válaszlehetőség közül kell kiválasztani a helyeset, legfeljebb 30 másodperc alatt. A kérdések egyre nehezebbek, a megtett kilométerek száma pedig attól függ, meddig jut el a játékos. Aki mind a 15 állomást teljesíti, 100 kilométerrel gazdagítja a túranaplóját. A kérdések a történelmi Magyarország természeti, történelmi és kulturális örökségéből merítenek. Várak, hegyek, folyók, nemzeti parkok, zarándokhelyek, néprajzi hagyományok és történelmi események mellett a Hazajáró televíziós epizódjainak világa is megjelenik a folyamatosan bővülő kérdésbankban.

A játék nem ér véget egyetlen túrával. Napi, heti, havi és örökranglista, húszszintű ligarendszer, napi közös kihívás, barátlista és Túracsapatok teszik közösségi élménnyé. A kitartó játékosok kilométereket gyűjtenek, sorozatokat építenek, bajnoki címeket és jelvényeket szereznek, miközben a “Zöldfülű” fokozattól egészen a “Tiszteletbeli Hazajáró” stábtag rangig juthatnak. A túrázást három, körönként egyszer felhasználható segítség könnyíti: az 50:50 két hibás lehetőséget eltávolít, a kérdéscsere azonos nehézségű új feladatot ad, a plusz 15 másodperc pedig további gondolkodási idő áll rendelkezésre. A játék Google Playen és az App Store-ban, valamint telepítés nélkül, asztali böngészőből is elérhető. A játékot a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet megbízásából a Dextramedia Kft. készítette.

Legyen Ön is Hzaajáró!

Webes elérés – https://jatek.hazajaroegylet.hu/

Google Play elérés – https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hazajaroegylet.jatek

App Store elérés – https://apps.apple.com/hu/app/hazajáró-kvíz/id6792561554?l=hu

 

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