Bakancs mellé tudás is kell – Kvízjátékot indított a Hazajáró

Minden túrakör 15 állomásból áll. Állomásonként négy válaszlehetőség közül kell kiválasztani a helyeset, legfeljebb 30 másodperc alatt. A kérdések egyre nehezebbek, a megtett kilométerek száma pedig attól függ, meddig jut el a játékos. Aki mind a 15 állomást teljesíti, 100 kilométerrel gazdagítja a túranaplóját. A kérdések a történelmi Magyarország természeti, történelmi és kulturális örökségéből merítenek. Várak, hegyek, folyók, nemzeti parkok, zarándokhelyek, néprajzi hagyományok és történelmi események mellett a Hazajáró televíziós epizódjainak világa is megjelenik a folyamatosan bővülő kérdésbankban.

A játék nem ér véget egyetlen túrával. Napi, heti, havi és örökranglista, húszszintű ligarendszer, napi közös kihívás, barátlista és Túracsapatok teszik közösségi élménnyé. A kitartó játékosok kilométereket gyűjtenek, sorozatokat építenek, bajnoki címeket és jelvényeket szereznek, miközben a “Zöldfülű” fokozattól egészen a “Tiszteletbeli Hazajáró” stábtag rangig juthatnak. A túrázást három, körönként egyszer felhasználható segítség könnyíti: az 50:50 két hibás lehetőséget eltávolít, a kérdéscsere azonos nehézségű új feladatot ad, a plusz 15 másodperc pedig további gondolkodási idő áll rendelkezésre. A játék Google Playen és az App Store-ban, valamint telepítés nélkül, asztali böngészőből is elérhető. A játékot a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet megbízásából a Dextramedia Kft. készítette.