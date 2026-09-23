Artisták vették birtokba az egykori pesterzsébeti öntödét

A campus létrejötte egy hosszabb oktatásfejlesztési folyamat fontos állomása. Magyarország cirkuszművészete több mint egy évszázados nemzetközi hagyománnyal rendelkezik, artistagenerációk sora dolgozott és dolgozik ma is a világ jelentős cirkuszaiban. A gyakorlati tudás és a mester–tanítvány hagyomány, valamint az 1950-ben alapított Baross Imre Artistaképzőben folyó középfokú oktatás és képzés mellé az elmúlt években fokozatosan épült ki a felsőoktatási háttér is. A BCDC Campus ennek a képzési rendszernek ad saját, önálló és számos lehetőséget kínáló, tovább fejleszthető otthont.

Fotó: Dányi Viktória

Új kulturális és oktatási központ Pesterzsébeten

A campus létrejötte Pesterzsébet szempontjából is különleges: egy több mint százéves ipari épület kap új kulturális és oktatási funkciót, miközben az ország és a nemzetközi művészeti élet különböző pontjairól érkező hallgatók, oktatók és művész-mesterek jelennek meg a kerületben.

A campusavatón Fekete Péter külön köszöntötte a főiskola hallgatóját, Krivanek Zoét, aki a Duo Krikó légtornász páros tagjaként korábbi sikerei után immár a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola hallgatójaként ért el újabb jelentős nemzetközi eredményt: 2026 szeptemberében bronzérmet nyert a Szentpétervári Cirkuszfesztiválon. A tanévnyitó műsorban fellépett mások mellett Artem Sherstobitov artistaművész is, aki nemcsak mesterkurzusokat tart a főiskola hallgatóinak, hanem a BCDC Campus próbatermeiben készül pályája következő jelentős nemzetközi megmérettetésére: a világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti versenyére, a 2027-es párizsi Cirque de Demain Nemzetközi Cirkuszfesztiválra.

A két történet jól példázza a campus egyik legfontosabb célját: hogy a felsőoktatási képzés, a magas szintű szakmai műhelymunka és a nemzetközi cirkuszművészeti pálya közvetlen kapcsolatban legyen egymással.