Mesterséges intelligenciát lőtt fel az űrbe Kína, ezeket tudja az új kütyü
Kína olyan technológiai áttörést hajtott végre, amely alapjaiban változtathatja meg a műholdas adatfeldolgozást és az űrkutatást. A CAS Space vállalat egyik hordozórakétájával kilenc műholdat állítottak sikeresen pályára a délnyugat-kínai Csiucsüan Űrközpontból.
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