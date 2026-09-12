Reneszánsz zseni műhelye költözött a szolnoki RepTárba

Forrás: Szoljon.hu



Európai sikerek után Szolnokon



Antal Lajos páratlan alkotásainak gyűjteménye nem ismeretlen a nemzetközi műértő közönség előtt. A hegyközkovácsi mester munkáinak csodájára jártak már Olaszország legjelentősebb városaiban – Rómában, Firenzében és San Gimignanóban –, de nagy sikert aratott Németországban, Ausztriában, Horvátországban és Románia több pontján is. Magyarországon Zalaegerszeg és Debrecen után most a szolnoki közönség kapott lehetőséget arra, hogy megcsodálhassa a bihari származású fafaragó zseniális rekonstrukcióit.

A szakirodalom mintegy 60 műszaki jellegű tervrajzot tart számon Leonardótól, amelyekből a hegyközkovácsi mester már több mint 35-öt életre keltett. Bár a munkái közül sokat itáliai magánmúzeumok (San Gimignano, Firenze, Róma) őriznek, Antal Lajos a mai napig szabadideje jelentős részét újabb és újabb vázlatok kutatásának szenteli.