Hadházy Ákos kényes részleteket tudott meg Unger Anna kiválasztásáról

A tiszások is kiakadtak Unger megválasztása miatt

Emlékezetes, Hadházy nem először szállt bele Ungerbe, illetve arról is többször is írt már, hogy az egész kiválasztási folyamat az NVVH élére színjáték volt. Mint megírtuk, az Országgyűlés tiszás többsége augusztus végén választotta meg az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint. Ezt követően kiábrándult kommentelők tömkelege lepte el Magyar Péter Facebook-oldalát. A Tisza szimpatizánsai jellemzően azt kifogásolták, hogy miért nem Ligeti Miklós lett a szervezet elnöke. Utóbbinak egyébként az lehetett a bűne, hogy a Transparency International Magyarország korábban hatósági vizsgálatot kezdeményezett a Magyar Péter által aláírt diákhiteles szerződések miatt.