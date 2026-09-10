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Nyílt levélben tiltakozik Schiffer András és más baloldaliak a kormány külpolitikája ellen

Nyílt levélben tiltakozik Schiffer András és más baloldaliak a kormány külpolitikája ellen

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Schiffer András nyílt levelet osztott meg a közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta. A volt politikus szerint a Tisza-kormány teljesítette azt, amiért a Nyugat segítette a hatalomra jutását. Ehelyett azonban javasolja, hogy a kormány folytasson pragmatikus külpolitikát.

Magyar Nemzet
2026. 09. 10. 8:50
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Kiemelte, hogy a békéért aggódó baloldali személyiségek szerint ez a magyar külpolitika felszámolása. Majd megjegyezte, hogy ez távol van a magyar függetlenség eszméjétől, a magyar külpolitikai hagyományoktól, és gyarmattá válunk, egy önálló külpolitika nélküli országgá. A világ átalakulása kapcsán a korábbi politikus azt tanácsolta, hogy használják ki a történelmi lehetőséget, keressenek a kapcsolatot azokkal, akik az egymás tiszteletére és a kölcsönös előnyökre épülő világban hisznek.

Konfrontáció helyett pragmatikus megegyezésre törekedjünk Oroszországgal! Elzárkózás helyett az együttműködés legyen célunk! A mostani világpolitikai helyzetben nem háborús uszításra, atlantista háborúpártiságra van szükség. Sokan vagyunk a baloldalon. De hallgatunk! A mi felelősségünk is, ha a mostani esztelen politika folytatódik. A békéért tennünk kell! Felhívásunkkal gondolkodásra és cselekvésre hívjuk az ország békéjéért aggódó baloldali személyiségeket!

– fogalmazott Schiffer.

A nyílt levél aláírói között van mások mellett Huszti Andrea, a Szolidaritás alelnöke, Thürmer Gyula a Munkáspárt elnöke, illetve Galló Béla szociológus.

Borítókép: A Tisza-kormány tagjai (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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