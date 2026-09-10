A Tisza saját aktivistáját helyezi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére

A Szuvák-ügyben csak olcsó és hamis NER-ezésre tellett a honvédelmi miniszternek, nem mert ujjat húzni az Orbán-kormány lejáratásában élenjáró, külföldi szolgálatokkal kokettáló újságíróval.
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A parlamenti bizottsági ülésen a Szuvákot jelölő, és vele a beszámolók szerint közeli kapcsolatot ápoló Ruszin-Szendi Romulusz a felmerülő kérdések megválaszolása helyett a sajtót minősítgette.
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