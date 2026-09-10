Totális elsötétítés: így állhatott bosszút a Mandineren Magyar Péter

A kormányfő nyomában járva Nagy Ervin kulturális államtitkár sem titkolta bosszúszomját: azt írta a Facebook-oldalán, hogy „Van igazság a Földön… a lap, ami több száz cikkben gyalázott és karaktergyilkolt, most lehúzhatja a rolót…Hasta la vista, Mandiner! Ja… és szégyelljétek magatokat örökre!” – írta furcsa magyarsággal a politikus. Kármán András pénzügyminiszter pedig egyebek közt azt írta, hogy „nem propagandára költjük a magyar emberek pénzét”.

Végképp eltörölt múlt

A Mandiner korábbi tartalmai is elérhetetlenné váltak. Így ma már a „Sosem lehetett ilyen jó lehetőségek mellett tanulni” című, 2021. június 23-ai, Magyar Péterrel készült interjú sem olvasható, amelynek apropója a Diákhitel Központ huszadik évfordulója volt. Nem tudni, hogy Kármán András a mostani főnökével készült interjút értette-e propaganda alatt. Gyors kereséseink alapján mindenesetre Európában ilyen kormányzati lépésre nem találtunk példát.

A lap archívumának elérhetetlenné tétele körül egyelőre a jogi háttér is zavaros. A Mandinert kiadó társaság az államosítást követően a nemzeti vagyon részévé vált, a hatályos törvény szerint pedig „a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni”. Az, hogy egy hírportál esetében a totális elsötétítés a felelős, rendeltetésszerű gazdálkodás keretébe tartozik-e, egy korábbi miniszterelnöki kiadói és szerkesztői ambíció fényében legalábbis megkérdőjelezhető.