Fenyegetőznek, kapkodnak és vitatkoznak Berlinben az AfD szász-anhalti győzelme után

A következményt egyetlen mondattal foglalták össze: „Az embereknek egyre kevesebb nettó marad a bruttóból.” Alexander Hoffmann, a CSU Bundestag-frakciójának vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mindehhez az emberek gazdasági és társadalmi lecsúszástól való félelme társul. A választási kudarc tehát láthatóan egészen konkrét zsebre menő kérdéssé tette a CDU számára a reformpolitikát.

A koalíciós partner SPD gyakorlatilag ellenkező következtetést vont le az AfD győzelméből.

A szociáldemokraták puhítanák a tervezett gazdasági és szociális reformokat. Újra tárgyalnának a nyugdíj- és ápolási rendszer átalakításáról, a 2027-es költségvetésről, és ismét megnyitnák az örökösödési és vagyonadó kérdését. Bärbel Bas SPD-társelnök szerint a kormánynak azt kellene megértetnie az emberekkel, hogy a reformok „javítani fogják az életüket,” ám szerinte ez az üzenet jelenleg egyszerűen nem jut el a választókhoz. Vagyis miközben az SPD a reformok szociális oldalát erősítené, a CDU/CSU pártszövetség inkább a munkát és a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok mérséklésében látja a választ.

Borítókép: Alice Weidel az AfD társelnöke (Fotó: AFP)