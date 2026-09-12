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„Ez hatalommal való visszaélés!” – kiverte a biztosítékot Ursula von der Leyen bejelentése a liberális képviselőnél

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Egy magas rangú uniós törvényhozó „hatalommal való visszaélésnek” nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének nyílt támogatását egy olyan űrmegállapodáshoz, amely versenyjogi vizsgálatra vár. Von der Leyen a párizsi űrcsúcstalálkozón beszélt az űrgazdaságról.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 12. 13:44
Ursula von der Leyen Fotó: AURELIEN MORISSARD Forrás: POOL
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„Ez minden bizonnyal meglepő volt, különösen a jogászok számára, de szerintem szándékos volt” – mondta John Davies, a Brunswick trösztellenes ügyvédje és tanácsadója a Politoco brüsszeli hírportálnak. Mint fogalmazott:

Az elnöknek világos elképzelései vannak arról, hogyan kellene most fejlődnie a fúzióellenőrzésnek, és megragadta a lehetőséget, hogy politikailag is egyértelművé tegye a helyzetet.

A német jobbközép törvényhozó, Andreas Schwab szerint, aki egyben versenyjogi szakértő is, árnyaltabban kellene értelmezni az elnök szavait. „Ez egy politikai megjegyzés volt az európai ipar erősségéről, nem pedig egy engedélyezési döntés” – nyilatkozta a Politicónak.

A Bizottság nem kívánt nyilatkozni, megjegyezve, hogy a tervezett összeolvadást még nem jelentették be hivatalosan.

Ursula von der Leyen az elmúlt időszakban szorgalmazta az EU fúziókra vonatkozó irányelveinek felülvizsgálatát, különösen olyan vállalatok esetében, amelyek segítenék az innovációt, így szembekerülve Teresa Ribera versenyjogi biztossal. 

Egy biankó csekk, ami szerint a vállalatok bármilyen körülmények között egyesülhetnek, nem fogja versenyképesebbé tenni Európát. A méret önmagában nem cél 

– mondta Ribera egy párizsi OECD konferencián a múlt héten. 

Az űrmegállapodás támogatói a maguk részéről azt mondják, hogy a Bromo Projekt a túlélés kérdése az európai űripar számára a blokkon kívüli versenytársakkal szemben, amelyek technológia, méret és finanszírozási lehetőségek terén vezető szerepet töltenek be. A három vállalat közül egyik sem képes egyedül megbirkózni a kihívásokkal – fogalmazott Michael Schoellhorn, az Airbus védelmi és űrkutatási vezetője is még januárban. 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ursula von der Leyenműholdűripar

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