NB I-es mérkőzésen tört be a kapus feje, és orvos a közelben sem volt
A teremlabdarúgó NB I 4. fordulójában az előző idényben ezüstérmes Nyíregyháza 5-1-re kikapott a vármegyei rivális Nyírbátor otthonában. A futsalmérkőzést beárnyékolta a vendégkapus, Gagyi Sándor sérülése.
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