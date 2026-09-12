NB I-es mérkőzésen tört be a kapus feje, és orvos a közelben sem volt

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A teremlabdarúgó NB I 4. fordulójában az előző idényben ezüstérmes Nyíregyháza 5-1-re kikapott a vármegyei rivális Nyírbátor otthonában. A futsalmérkőzést beárnyékolta a vendégkapus, Gagyi Sándor sérülése.

Magyar Nemzet
Forrás: Futsalhungary.hu2026. 09. 12. 16:34
Gagyi Sándor sokáig nem tér vissza a pályára Forrás: Atudiofutsal.hu
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NB IfutsalsérülésNyíregyháza

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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