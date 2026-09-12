Különleges kutatás indult: térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok
A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMA-MMKI) nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz (MAKEZA) első eredményeit szeptember 14-én, az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild-villában.
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