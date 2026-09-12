Különleges kutatás indult: térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok

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A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMA-MMKI) nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz (MAKEZA) első eredményeit szeptember 14-én, az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild-villában.

Balázs D. Attila
2026. 09. 12. 11:37
Központi Református Kórus Forrás: Központi Református Kórus / Facebook
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ars sacra fesztiválMMA MMKIAtlaszegyházzene

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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