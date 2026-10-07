Ukrajna megfenyegette Brüsszelt, hogy nem lesz EU-s tag
Az ukrán uniós csatlakozás kérdésében mellett régóta húzódik egy egyre valóságosabb gazdasági érdekellentét, amely mostanra nyílt politikai adok-kapokká fajult. A tét az európai agrárpiac jövője, a szereplők pedig egyre drasztikusabb eszközökhöz nyúlnak: miközben Brüsszel védőgátakat építene, Kijev nyíltan megfenyegette az Európai Uniót, a közvetlen szomszédok pedig egyszerűen rácsapták az ajtót az ukrán delegációra.
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