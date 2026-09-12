Erre biztos nem számítottak Brüsszelben, nem várt helyről kapott támogatást Fico az orosz szankciók ügyében

A magánszemélyek és szervezetek elleni szankciókat eddig hathavonta hosszabbították meg, most azonban már az is felmerült, hogy a következő megújítás egy teljes évre szóljon. Az ágazati szankcióknál júliusban már áttértek a hathónaposról a 12 hónapos ciklusra.

Az uniós nagykövetek több egyeztetésén Szlovákia ellenezte a szankciók meghosszabbítását, és továbbra is Uszmanov, valamint Fridman törlését követelte. Pozsony emellett azt szeretné, ha a személyi szankciók továbbra is hathavonta kerülnének felülvizsgálatra.

A helyzetet azért is nehéz rendezni, mert az uniós szankciók meghosszabbításához egyhangú döntés szükséges.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Aliser Uszmanov (Fotó: AFP)