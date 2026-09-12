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Nagy baj jöhet: leállt Szaúd-Arábia utolsó tartalék olajvezetéke

Nagy baj jöhet: leállt Szaúd-Arábia utolsó tartalék olajvezetéke

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Száz dollár felett áll az olaj ára, újabb dráguláshullám indulhat.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 12. 11:54
Szaúdi Aramco olajlétesítmény (Fotó: AFP)
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Az olajpiac azonnal reagált

A Brent jegyzése csütörtökön csaknem 110 dollárig szökött az események hatására, majd a minisztériumi közlemény után nagyjából 105 dollár körüli szinten stabilizálódott. Péntekre a Brent 104 dolláron állt, a Reuters által megkérdezett elemző szerint a vezetéktámadás piaci hatása egyelőre inkább érzelmi jellegű, nem feltétlenül jelent alapvető fordulatot.

A hét egészét nézve azonban az árak több mint 8 százalékkal emelkedtek, ami inkább azt jelzi, hogy a piac nem ezt az egyetlen incidenst, hanem a Hormuz–Vörös-tenger tengely egészének összeomlást árazta be.

Minket is jócskán érint

Magyarországot is érinti a szaúdi vezeték kiesése a világpiaci árakon keresztül. A Mol szeptember 8-i közleménye szerint a kőolaj ára 53 százalékkal, az európai dízelé pedig 89 százalékkal magasabb, mint az iráni háború kitörése előtt, a társaság szerinte ezért törékeny a jelenlegi helyzetet. A hazai fizikai ellátás a társaság szerint rövid távon nem veszélyeztetett, mert a Mol jórészt Fekete-tenger felől, horvátországi kikötőn és a Janaf-vezetéken keresztül biztosítja az alternatív szállítmányokat, és energiaimportunk túlnyomó része eleve nem a Közel-Keletről érkezik.

A kockázat inkább az árazásban jelentkezik, hiszen az újabb közel-keleti sokk hatása gyorsan megjelenhet a hazai kutakon. Kérdés, hogy a várhatóan tovább emelkedő árkörnyezetben mennyit jelent majd az autósoknak, a fuvarozóknak, a mezőgazdasági vállalkozóknak a pénteken bejelentett, kizárólag a 150 lóerőnél gyengébb dízelautókra vonatkozó havi 5000 forintos támogatás.

hormuzi - szorosbrentrijád

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