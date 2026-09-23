Macron addig fenyegette Brüsszelt, amíg le nem húztak két orosz oligarchát a szankciós listáról

Hogy a brüsszeli alku átmenjen, a leginkább oroszellenes balti államokat is le kellett kenyerezni. Svédország és Lettország az utolsó pillanatig tiltakozott a lista megnyirbálása ellen, figyelmeztetve, hogy a precedens tönkreteszi a szankciók hitelességét. Végül a megállapodás úgy jött létre, hogy Lettország beadta a derekát és tartózkodott a szavazáson.

Ez a visszalépés sem volt ingyen. Andris Kulbergs lett miniszterelnök kénytelen volt a nyilvánosság előtt magyarázkodni, de a kormány hivatalos közleményéből kiderült a kompromisszum ára:

Emmanuel Macron francia elnök személyesen ígérte meg Lettországnak, hogy tárgyalásokat kezdenek Riga csatlakozásáról a francia nukleáris elrettentési kezdeményezéshez, emellett Párizs megerősíti katonai jelenlétét a lett területeken, különösen a légvédelem terén.

A balti biztonsági garanciákért cserébe tehát el kellett engedni két Putyin-közeli oligarcha büntetését. Ráadásul a tagállamok beleegyeztek abba is, hogy a jelenlegi névsort három évre befagyasztják, így 2029-ig érdemi vita sem alakulhat ki az újabb személyek listázásáról.