Rendkívüli

„Mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?” – nyílt hadüzenetet küldött az ügyészeknek Magyar Péter

Rendkívüli

Jön az orosz megtorlás? Elzárhatják a csapokat a magyarországi ukrán üzemanyagtároló miatt

Itt a felmérés: ennyien rettegnek attól, hogy a mesterséges intelligencia elpusztítja az emberiséget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A mesterséges intelligencia (MI) rohamléptékű fejlődése miatti aggodalom teljesen áttörte a politikai oldalak közötti falakat, és globális társadalmi szorongássá alakult a nyugati országokban.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 23. 9:54
Fotó: STRINGER Forrás: cnsphoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Donald Trumpnak a novemberi félidős választás miatt sem mindegy, mit gondolnak az emberek a mesterséges intelligenciát érintő kormányzati intézkedésekről (Fotó: SAUL LOEB / AFP)
Donald Trumpnak a novemberi félidős választás miatt sem mindegy, mit gondolnak az emberek a mesterséges intelligenciát érintő kormányzati intézkedésekről (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

Európa lemaradása és a szabályozási csapda

A kutatás rávilágít az Európai Unió gazdasági és versenyképességi dilemmájára is. Míg a kanadaiak és a britek többsége (53 százalék) simán elfogadná azt is, hogy országuk lemaradjon a technológiai versenyben, ha cserébe garantálható a biztonság, az EU döntéshozói nehéz helyzetbe kerültek. Az Európai Unió ugyan 2024-ben a világon elsőként fogadott el átfogó MI-szabályozást, de a kontinensen szinte alig található olyan tech-vállalat, amely élvonalbeli modelleket fejlesztene – az egyetlen komolyabb kivétel a francia Mistral.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban tartott éves beszédében nyitottnak mutatkozott a fejlesztések korlátozására vonatkozó felhívásokra. Emiatt egyeztetésre hívta a legfontosabb MI-laboratóriumok vezetőit. A brüsszeli politika ugyanakkor kényszerpályán mozog:

az elmúlt időszakban milliárdos beruházásokkal igyekeztek növelni az európai szuperszámítógép-kapacitást, hogy behozzák a lemaradást az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, a társadalmi és aktivista nyomás azonban a lassítás irányába hat.

Szakértők szerint a jelenlegi helyzet egy klasszikus technológiai pánikmintázatot követ. Neil Chilson, az Abundance Institute mesterséges intelligenciával foglalkozó szakpolitikai igazgatója rámutatott, hogy a félelem egyelőre megelőzi a valós tapasztalatokat. A felmérés szerint ugyanis a válaszadók harmada még soha vagy csak rendkívül ritkán használt MI-alapú szoftvereket a mindennapokban. Az emberek többsége így nem a technológia közvetlen előnyeivel találkozik, hanem a jövőbeli kockázatokról szóló negatív forgatókönyvekkel, ami meghatározza a politikai közhangulatot.

mesterséges intelligenciaEgyesült Államoktechnológia

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpetőfi

A nagybányai harang is idáig zúg

Pilhál György avatarja

A vers, amelynek zenéjétől ellágyul minden magyarul értő nemzedék.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu