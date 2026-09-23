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Erről minden szülőnek tudnia kell – az LMBTQ-lobbi trójai falova a Tisza gyermekvédelmi törvénye, amely az iskolákban is fontos változást hoz

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A parlament megkezdte a tiszás gyermekvédelmi törvény tárgyalását, amiből kikerülne a transzneműség és a homoszexualitás népszerűsítésére utaló kitétel. Továbbá változtatnának a pedofil-nyilvántartásra vonatkozó szabályokon is. Mindezzel a kormány teret engedne az LMBTQ-lobbi követeléseinek, továbbá teljesítenék a brüsszeli elvárásokat is.

Máté Patrik
2026. 09. 23. 11:46
Fotó: Hatlaczki Balazs
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A Tisza javaslata csak egy fedőterv

Hegedűs Barbara a javaslat legfelháborítóbb részének a pedofil-nyilvántartásra vonatkozó szabály megváltoztatását jelölte meg. A 2021-es szabályozás egyik célja az volt, hogy a szülő, a hozzátartozó vagy a gyermek neveléséért felelős személy egyszerűen ellenőrizhesse, hogy a gyermekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő személyt korábban elítélték-e gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt. 

A javaslat szerint a közvetlen adatigénylés elé előzetes hatósági kontroll kerülne, és a hozzáférésről a bűnügyi nyilvántartó szerv döntene.

Szuverenitási kérdésnek nevezte a javaslat általa kifogásolt elemeit, hozzátéve, arról folyik a vita, hogy ki mondhatja meg, milyen szabályok szerint védjük meg és neveljük a gyermekeinket Magyarországon. A javaslat értékelése szerint valójában egy fedőterv, hogy a kormány végrehajtsa a brüsszeli elvárásokat.

Egyértelmű üzenet Brüsszelből

A 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény régóta szálka volt Brüsszel szemében, amiért kötelezettségszegési eljárást indítottak hazánkkal szemben. Emlékezetes, hogy alig néhány nappal az idei országgyűlési választások után

az Európai Unió bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvény ügyében.

A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket. A döntés értelmében a bíróság kifogásolta a médiában és reklámokban megjelenő, nemi identitással kapcsolatos tartalmak korlátozását, amit nem tart összeegyeztethetőnek az uniós szabályozással. Emellett a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásának egyes elemeit is jogsértőnek minősítette. Az uniós bíróság ezen ítélete azonban nem csupán egy több éve húzódó jogvita lezárása, hanem egyértelmű politikai üzenet is Brüsszel részéről.

Először hallgatott a Tisza

Ahogy a kampányban, úgy a választások után is hallgatott a Tisza Párt a számukra kényes ügyekben, így nem nyilatkoztak akkor sem, amikor az uniós bíróság döntése után lapunk kereste őket. Az uniós ítéletre reagálva május elején a leköszönő kormány részéről Orbán Viktor miniszterelnök tudatta, hogy

a bíróság döntésével kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre.

Később Magyar Péter, immár miniszterelnökként a parlamentben beszélt arról, hogy megszabadítják a gyermekvédelmi törvényt azoktól a lózungoktól, amelyek sértik az uniós jogot, és ezek majd a történelem szemétdombjára kerülnek. Azt ugyan tagadta, hogy ez lenne az egyik feltétele annak, hogy Magyarország megkapja a nekünk járó uniós forrásokat, de a nyomásgyakorlás ebben a kérdésben nem is lehet kétséges az Európai Bizottság részéről. A Tisza Párt mostani javaslata viszont azt mutatja, hogy alig öt hónappal a választások után lehullt a lepel és az új kormány enged a brüsszeli követeléseknek a gyermekvédelmi törvény ügyében.

Ezzel a Tisza utat engedne az LMBTQ-lobbi térnyerésének, miután a genderlobbi a választási támogatásért cserébe már a nyáron benyújtotta a számlát az új kormánynak. Egyebek mellett a Soros-világhoz tartozó Háttér Társaság úgy vélekedett, hogy 

Nem lehetünk a rendszerváltást követően továbbra is másodrendű állampolgárok. Itt az idő, hogy valódi változás jöjjön!

Ennek részeként  LMBTQ-lobbit beengednék az iskolákba, hogy a fiataloknak tartsanak érzékenyítő előadásokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

európai uniótisza pártországgyűlésMagyar Péter

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