Erről minden szülőnek tudnia kell – az LMBTQ-lobbi trójai falova a Tisza gyermekvédelmi törvénye, amely az iskolákban is fontos változást hoz

A Tisza javaslata csak egy fedőterv

Hegedűs Barbara a javaslat legfelháborítóbb részének a pedofil-nyilvántartásra vonatkozó szabály megváltoztatását jelölte meg. A 2021-es szabályozás egyik célja az volt, hogy a szülő, a hozzátartozó vagy a gyermek neveléséért felelős személy egyszerűen ellenőrizhesse, hogy a gyermekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő személyt korábban elítélték-e gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt.

A javaslat szerint a közvetlen adatigénylés elé előzetes hatósági kontroll kerülne, és a hozzáférésről a bűnügyi nyilvántartó szerv döntene.

Szuverenitási kérdésnek nevezte a javaslat általa kifogásolt elemeit, hozzátéve, arról folyik a vita, hogy ki mondhatja meg, milyen szabályok szerint védjük meg és neveljük a gyermekeinket Magyarországon. A javaslat értékelése szerint valójában egy fedőterv, hogy a kormány végrehajtsa a brüsszeli elvárásokat.

Egyértelmű üzenet Brüsszelből

A 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény régóta szálka volt Brüsszel szemében, amiért kötelezettségszegési eljárást indítottak hazánkkal szemben. Emlékezetes, hogy alig néhány nappal az idei országgyűlési választások után

az Európai Unió bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvény ügyében.

A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket. A döntés értelmében a bíróság kifogásolta a médiában és reklámokban megjelenő, nemi identitással kapcsolatos tartalmak korlátozását, amit nem tart összeegyeztethetőnek az uniós szabályozással. Emellett a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásának egyes elemeit is jogsértőnek minősítette. Az uniós bíróság ezen ítélete azonban nem csupán egy több éve húzódó jogvita lezárása, hanem egyértelmű politikai üzenet is Brüsszel részéről.