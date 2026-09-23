Messi magyar csapattársa újra az amerikai válogatottban – elveszíthetjük?
Újabb meghívót kapott az amerikai válogatottba Lionel Messi magyar csapattársa, Pintér Dániel. Az Inter Miami 19 éves támadójára ezúttal az Egyesült Államok U20-as együttesében számítanak, amely Brazília és Dánia ellen készül felkészülési mérkőzésekre. A magyar–amerikai kettős állampolgárságú Pintér előtt a 2027-es korosztályos világbajnokság és akár a 2028-as olimpia lehetősége is megnyílhat.
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