Kiderült, hogy alakultak a fogyasztói árak szeptemberben

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Szeptemberben 1,6 százalékra gyorsult az éves infláció az augusztusi 1,3 százalékról, de így is elmaradt az elemzői várakozásoktól. A maginfláció közben tovább mérséklődött, ami kedvező jel a jegybank számára, miközben az energiaárak és az élelmiszerárak alakulása a következő hónapokban ismét felfelé hajthatja az inflációt. Az elemzők szerint az MNB kamatcsökkentési mozgástere továbbra is korlátozott, bár egy decemberi lazítás lehetősége nincs teljesen kizárva.

Fischer Patrícia
2026. 10. 07. 10:53
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán

Az energiaárak jelenthetik a következő hónapok egyik legfontosabb inflációs kockázatát. Az MBH Bank szerint a geopolitikai feszültségek miatt az energiapiaci folyamatok továbbra is kedvezőtlenek, a Brent olaj ára pedig hordónként 100 dollár körül, sokszor afölött alakul. Emiatt az üzemanyagok további drágulása sem zárható ki.

Reménykedünk abban, hogy a közel-keleti konfliktust még idén sikerül lezárni a feleknek, ez mindenképpen árcsökkentő hatással bírna az üzemanyagoknál. Az élelmiszereknél az aszály hatása lassan már megjelenhet, várakozásunk szerint lassú drágulás indulhat be

– írták az elemzők.

A vállalatok áremelési szándékai ugyanakkor továbbra is mérsékeltek, miközben a béremelkedés üteme is a vártnál gyorsabban lassul, ami kordában tarthatja a vállalati költségeket.

Az MBH Bank a szeptemberi adat után egyelőre nem módosította prognózisát: továbbra is 1,9 százalékos átlagos inflációt vár 2026-ra, 2027-re pedig 2,5–3 százalék közötti éves átlagos drágulást valószínűsít.

A kamatkilátásokkal kapcsolatban továbbra is úgy látják, hogy az MNB csak jövőre folytathatja a kamatcsökkentéseket. Egy újabb, kedvező inflációs meglepetés ugyanakkor megnyithatja az utat egy decemberi lazítás előtt, de ezt az MBH egyelőre csak kockázati forgatókönyvként kezeli.

A jegybank számára közben a forint árfolyama is kulcsfontosságú marad. Az árfolyam ugyanis közvetlenül hat az importált termékek árára, emellett az árfolyammozgások az inflációs várakozásokra is hatással lehetnek.

A kedvező szeptember után is vannak kockázatok

Nagy János makrogazdasági elemző szerint a szeptemberi adat kedvezőbb lett a vártnál. A havi infláció 0,2 százalék volt, az éves index 1,6 százalékra emelkedett, miközben a maginfláció 2 százalékról 1,9 százalékra lassult.

„A vártnál kedvezőbb adatok támogatják a jegybank által csökkentésre kerülő, új középtávú – jelenleg 2028-ra történő – 2,5 százalékos cél elérését” – mondta.

Szerinte ugyanakkor a kilátások már kevésbé kedvezőek. „A megemelkedett energiaárszint következtében a hazai termelői árakban már látszódik a begyűrűződés, ami fokozatosan jelentkezni fog a fogyasztói árakban. Ezzel párhuzamosan a globális élelmiszerárak is növekedésnek indultak az elmúlt hónapokban, ami ezeddig nem mutatkozott meg az itthoni boltok polcain.”

A következő hónapokban ezért különösen fontos lesz a forint árfolyamának alakulása, valamint az energia- és élelmiszerárak változása. A vállalatok jövő évi árazási döntéseire a forint jelenlegi árfolyama és volatilitása is hatással lehet, miközben a béremelkedés ütemét a 2027-es minimálbér-emelésről szóló megállapodás is befolyásolhatja.

Nagy János összességében az idei évre 1,8 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos átlagos inflációt vár.

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