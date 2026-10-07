Olaj a tűzre: Lannert Judit pedagógusnapi köszöntése nyomán dühös kommentelők tömege horkant fel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Lannert Judit a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azonban ez finoman szólva sem úgy sült el, ahogy azt a Tisza oktatási minisztere remélhette: a bejegyzést elárasztották a dühös, számonkérő és gúnyos hozzászólások. A kommentelők nemcsak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert korábbi, tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Akadt, aki egyenesen úgy fogalmazott: a pedagógusok számára az lenne a legnagyobb ünnep, ha Lannert lemondana.

Kárpáti András
2026. 10. 07. 11:33
Lannert Judit oktatási miniszter, egyházi iskola Facebook, Lannert Judit oldala

Noha a Tisza-kormány az iskolakezdéssel egy időben a teljesítményalapú béremelés korábbi rendszerét is megszüntette, a szakszervezetek szerint nem ennek tudható be az októberben folyósított bér, hanem más bérszámfejtési és elszámolási változások állhatnak a háttérben.

 

Botrányra botrány 

Mindenesetre a pedagógusok elégedetlensége láthatóan messze túlmutat az aktuális bérügyeken. Lannert miniszterségét ugyanis hónapok óta botrányok kísérik. Korábban arról beszélt, hogy a tanárok „nem hajlandóak felemelni a feneküket”, a szülőket és pedagógusokat passzivitással vádolta, és azt is kijelentette: szerinte nem feltétlenül az önállóan gondolkodó, innovatív emberek választják a pedagóguspályát. Korábban arról is beszélt, hogy túl sok a pedagógus, és legszívesebben valamennyi iskolaigazgatót leváltaná. A miniszter iskolákat is bezáratna. Ezeket a mondatokat sem felejtették el a kommentelők.

 

Lonci ironikusan azt kérdezte Lannerttől, pontosan mely pedagógusokat köszönti: azokat, akik „nem emelik fel a feneküket”, az „alkalmatlanokat”, vagy az „önállóan gondolkodni nem tudókat”? Vera még keményebben fogalmazott. Szerinte Lannertnek nincs releváns tanítási tapasztalata, ezért „tőle nem kell semmi”, majd hozzátette: „A legnagyobb ünnep az lenne a pedagógusok számára, ha végre lemondana.”

 

Imre szerint „a minisztérium eddigi ténykedése miatt nevetséges ez a köszöntés”, István pedig azt kérdezte Lannerttől, hogy egyáltalán „mi köze van” a pedagógusokhoz. Zita a köszöntést „szavaknak, pózoknak, kedvnek és reményeknek” nevezte.

 

A miniszter oktatáspolitikai elképzelései is előkerültek. Lannert hivatalba lépése után kilátásba helyezte az alacsony gyereklétszámú iskolák összevonását vagy bezárását, mondván, nem fognak két iskolát fenntartani egy iskolányi gyereknek. Bírálta a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat is, amelyek szerinte elsősorban az elit újratermelődését szolgálják.

 

Krisztina éppen a tervezett összevonásokat és bezárásokat kifogásolta. Mint írta, nincs elegendő gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus, miközben egyre több gyermek küzd tanulási és viselkedési zavarokkal. Szerinte ebben a helyzetben az óvodai csoportok és iskolai osztályok létszámának emelése rossz irány, majd azt kérdezte: „Hol a gyermek érdeke, hol a kollégák érdeke ebben az esetben?”

 

A felháborodásból a nem pedagógus oktatási dolgozók sem maradtak ki. Éva csupa nagybetűvel követelt konkrétumokat a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók (NOKS) helyzetéről. Egy Irén nevű hozzászóló pedig arra figyelmeztette a minisztert, hogy ezekről a dolgozókról „el tetszettek felejtkezni”, holott nélkülük nem működik az oktatási rendszer.

Még Lannert futballal kapcsolatos kijelentéseit is újra elővették. Korábban nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a miniszter gúnyosan beszélt arról, hogy felnőtt magyar férfiak elsírják magukat a válogatott sikertelensége miatt. A kijelentésre a lelátókon és a közösségi médiában is hevesen reagáltak a magyar foci kedvelői. A pedagógusnapi poszt alatt József az ukránok elleni magyar győzelmet idézte fel, Riccsi pedig a „komcsi néni” szófordulattal szúrt oda Lannertnek az eredmény kapcsán.

Az oktatási miniszterrel szembeni indulat tehát aligha vezethető vissza egyetlen ügyre. A fizetésekkel, jubileumi jutalmakkal és helyettesítésekkel kapcsolatos panaszokra most ráerősítettek Lannert korábbi, pedagógusokról tett kijelentései, valamint az iskolabezárásokkal és a közoktatás átalakításával kapcsolatos tervei. A Magyar Péter miniszterével szembeni növekvő elégedetlenség ugyanakkor nem csak a közösségi média kommentmezejének reakcióiból mérhető le: korábban a KDNP petíciót is indított Lannert távozását követelve, s a kezdeményezéshez egyetlen nap alatt több mint tízezren csatlakoztak.

 

pedagóguslannert juditminisztertanárSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkárolyi mihály

Kilógott a sorból

Pilhál György avatarja

Szó se róla, gróf Károlyi Mihály munkássága része a magyar történelemnek – még ha az egyik legsötétebb fejezetének is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu