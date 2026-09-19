Bayer Zsolt: Megvédjük a Terror Házát

Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László azután hirdettek vasárnap 15 órára demonstrációt a Terror Háza elé, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a minap menesztette Schmidt Mária főigazgatót, bezáratta a múzeumot, és szakmai átvilágítást rendelt el az intézményben. Alig egy nappal a bezárás bejelentése után azonban fordulat következett be. Tarr Zoltán közölte: az eredeti tervekkel ellentétben már szeptember 22-én újranyitják a Terror Házát, az első héten ráadásul ingyenesen lehet majd látogatni az intézményt. Az átvilágítás ettől függetlenül folytatódik, az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálását az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és további szakértők végzik. A jelenlegi tárlat azonban a vizsgálat idején is változatlan formában látogatható marad.