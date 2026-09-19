Bayer Zsolt: Megvédjük a Terror Házát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több ezer embert várnak vasárnap a Terror Háza elé meghirdetett demonstrációra, amelyet az intézmény bezárása és Schmidt Mária menesztése után hirdettek meg. Megkerestük a szervezők közül Bayer Zsoltot és Huth Gergelyt, akik arról beszéltek lapunknak, hogy a múzeum újranyitása csak az első kisebb győzelem, a tiltakozás célja változatlan, mert meg akarják akadályozni a Terror Háza szellemiségének és kiállításának átalakítását. Bayer azt is leszögezte: Schmidt Máriát visszavárják a főigazgatói székbe.

Kárpáti András
2026. 09. 19. 7:23
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László azután hirdettek vasárnap 15 órára demonstrációt a Terror Háza elé, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a minap menesztette Schmidt Mária főigazgatót, bezáratta a múzeumot, és szakmai átvilágítást rendelt el az intézményben. Alig egy nappal a bezárás bejelentése után azonban fordulat következett be. Tarr Zoltán közölte: az eredeti tervekkel ellentétben már szeptember 22-én újranyitják a Terror Házát, az első héten ráadásul ingyenesen lehet majd látogatni az intézményt. Az átvilágítás ettől függetlenül folytatódik, az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálását az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és további szakértők végzik. A jelenlegi tárlat azonban a vizsgálat idején is változatlan formában látogatható marad.

tarr zoltánhuth gergelybayer zsoltschmidt mária

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekalkotmánybíróság

Terror a múzeumban

Pilhál Tamás avatarja

A Terror Háza azért szúrta a szemüket, mert a tárlat egyre jobban hasonlít a jelen rögvalóságához. Az újkommunista digitális népbiztosokat zavarja, hogy az ő módszereikről szól az egész.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu