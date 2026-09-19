Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László azután hirdettek vasárnap 15 órára demonstrációt a Terror Háza elé, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a minap menesztette Schmidt Mária főigazgatót, bezáratta a múzeumot, és szakmai átvilágítást rendelt el az intézményben. Alig egy nappal a bezárás bejelentése után azonban fordulat következett be. Tarr Zoltán közölte: az eredeti tervekkel ellentétben már szeptember 22-én újranyitják a Terror Házát, az első héten ráadásul ingyenesen lehet majd látogatni az intézményt. Az átvilágítás ettől függetlenül folytatódik, az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálását az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és további szakértők végzik. A jelenlegi tárlat azonban a vizsgálat idején is változatlan formában látogatható marad.
Bayer Zsolt: Megvédjük a Terror Házát
Több ezer embert várnak vasárnap a Terror Háza elé meghirdetett demonstrációra, amelyet az intézmény bezárása és Schmidt Mária menesztése után hirdettek meg. Megkerestük a szervezők közül Bayer Zsoltot és Huth Gergelyt, akik arról beszéltek lapunknak, hogy a múzeum újranyitása csak az első kisebb győzelem, a tiltakozás célja változatlan, mert meg akarják akadályozni a Terror Háza szellemiségének és kiállításának átalakítását. Bayer azt is leszögezte: Schmidt Máriát visszavárják a főigazgatói székbe.
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