Nyílt levélben üzent Cserhalmi Györgynek Vidnyánszky Attila: Aligha én leszek az egyetlen, aki az utatokba áll majd

Nem ez volt az első nyílt levél

Nem ez az első alkalom, hogy a Nemzeti Színház vezérigazgatója nyilvános levélben válaszol Cserhalmi György bírálataira. A két művész között 2024 decemberében is vita alakult ki, miután megjelent a Csáki Judit színikritikus által készített, Cserhalmi visszaemlékezéseit tartalmazó kötet. Vidnyánszky akkor az Origón közzétett nyílt levelében reagált a könyvben szereplő állításokra. Felidézte, hogy korábban a debreceni Csokonai Színházba szerződtette Cserhalmit, később pedig felkérte, hogy vezessen színészosztályt a Kaposvári Egyetemen. A vezérigazgató arról is írt, hogy Cserhalmi betegsége után a teljes kaposvári osztályát, köztük Szász Júliát is áthozta a Nemzeti Színházba.

Megromlott viszony

A korábbi szakmai együttműködés ellenére a két művész viszonya az elmúlt években megromlott. Cserhalmi a könyvében többek között a Nemzeti Színház vezetési gyakorlatát és a 2023 novemberében történt színházi baleset utáni eseményeket is bírálta. A színész visszaemlékezése szerint Vidnyánszky egy évadzáró társulati ülésen indulatosan beszélt az intézmény teljesítményéről, és árulóknak nevezte a színházat elhagyó művészeket. Vidnyánszky az Origón megjelent válaszlevelében visszautasította a neki tulajdonított kijelentéseket. Azt írta, hogy bár a társulati üléseken nyíltan és érzelmesen szokott fogalmazni, nem emlékszik arra, hogy a Cserhalmi által felidézett módon beszélt volna kollégáiról. A két művész a Nemzeti Színházban történt baleset utáni eseményeket is eltérően idézte fel. Cserhalmi szerint Vidnyánszky elutasítóan viselkedett a balesetben megsérült Szász Júliával szemben, a vezérigazgató azonban tagadta a neki tulajdonított kijelentést. Állítása szerint a színésznővel való találkozáskor nem hangzottak el a Cserhalmi által felidézett szavak. A mostani levélben Vidnyánszky ismét felidézte a két művész egykori szakmai kapcsolatát, ám ezúttal már nem a korábbi személyes konfliktusokra, hanem a Nemzeti Színház jövőjére helyezte a hangsúlyt.