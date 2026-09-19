Nyílt levélben üzent Cserhalmi Györgynek Vidnyánszky Attila: Aligha én leszek az egyetlen, aki az utatokba áll majd

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Újabb nyílt levélben fordult Cserhalmi Györgyhöz Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, miután a Nemzet Színésze egy interjúban az intézmény jövőjéről beszélt. Cserhalmi szerint Vidnyánszkynak ki kellene töltenie 2028 nyaráig tartó mandátumát, ezt követően azonban arról is dönteni lehetne, szükség van-e továbbra is a Nemzeti Színházra. A vezérigazgató az Indexnek eljuttatott levelében figyelmeztetett: ha valóban az intézmény megszüntetése lenne a cél, nem ő lenne az egyetlen, aki fellépne ez ellen.

Magyar Nemzet
2026. 09. 19. 10:59
Vidnyánszky Attila (Fotó: Éberling András) Fotó: Fotó: Éberling András
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Nem ez volt az első nyílt levél

Nem ez az első alkalom, hogy a Nemzeti Színház vezérigazgatója nyilvános levélben válaszol Cserhalmi György bírálataira. A két művész között 2024 decemberében is vita alakult ki, miután megjelent a Csáki Judit színikritikus által készített, Cserhalmi visszaemlékezéseit tartalmazó kötet. Vidnyánszky akkor az Origón közzétett nyílt levelében reagált a könyvben szereplő állításokra. Felidézte, hogy korábban a debreceni Csokonai Színházba szerződtette Cserhalmit, később pedig felkérte, hogy vezessen színészosztályt a Kaposvári Egyetemen. A vezérigazgató arról is írt, hogy Cserhalmi betegsége után a teljes kaposvári osztályát, köztük Szász Júliát is áthozta a Nemzeti Színházba.

Megromlott viszony

A korábbi szakmai együttműködés ellenére a két művész viszonya az elmúlt években megromlott. Cserhalmi a könyvében többek között a Nemzeti Színház vezetési gyakorlatát és a 2023 novemberében történt színházi baleset utáni eseményeket is bírálta. A színész visszaemlékezése szerint Vidnyánszky egy évadzáró társulati ülésen indulatosan beszélt az intézmény teljesítményéről, és árulóknak nevezte a színházat elhagyó művészeket. Vidnyánszky az Origón megjelent válaszlevelében visszautasította a neki tulajdonított kijelentéseket. Azt írta, hogy bár a társulati üléseken nyíltan és érzelmesen szokott fogalmazni, nem emlékszik arra, hogy a Cserhalmi által felidézett módon beszélt volna kollégáiról. A két művész a Nemzeti Színházban történt baleset utáni eseményeket is eltérően idézte fel. Cserhalmi szerint Vidnyánszky elutasítóan viselkedett a balesetben megsérült Szász Júliával szemben, a vezérigazgató azonban tagadta a neki tulajdonított kijelentést. Állítása szerint a színésznővel való találkozáskor nem hangzottak el a Cserhalmi által felidézett szavak. A mostani levélben Vidnyánszky ismét felidézte a két művész egykori szakmai kapcsolatát, ám ezúttal már nem a korábbi személyes konfliktusokra, hanem a Nemzeti Színház jövőjére helyezte a hangsúlyt.

Cserhalmi György nem csak Vidnyánszky Attilával nem értett egyet

A mostani nyílt levél közvetlen előzményei között szerepel Cserhalmi György és Nagy Ervin kulturális államtitkár nyilvános üzenetváltása is. A Magyar Nemzet szeptember 9-én megírta, a Kossuth-díjas színművész nyílt levélben bírálta a kulturális intézményrendszerben zajló változásokat. Cserhalmi elsősorban a Színház- és Filmművészeti Egyetem körüli személyi döntéseket kifogásolta. A színész szerint a történtek az Antall-kormány idején tapasztalt, általa ejtőernyőzésnek nevezett gyakorlatot idézik. Nagy Ervin akkor hangsúlyozta, a kulturális kormányzat szakítani kíván a korábbi szereplők automatikus lecserélésének gyakorlatával, de a vita nem zárult le. Cserhalmi a Magyar Hang szeptember 18-án megjelent interjújában ismét bírálta az államtitkár válaszát. Lapunk aznap is beszámolt a színész akkori nyilatkozatáról. Cserhalmi az interjúban elmondta, hogy Nagy Ervin válasza szerinte nem reagált érdemben az általa felvetett problémákra. Kifogásolta, hogy az államtitkár nyilvános válaszlevelet írt neki ahelyett, hogy személyesen kereste volna meg. A színész szerint az SZFE szimbólummá vált azoknak a fiataloknak a számára, akik korábban kiálltak egyetemükért és oktatóikért. Úgy véli, számukra nem elfogadható, hogy a politikai változás után lényegében a korábbi intézményi viszonyok maradjanak fenn. Cserhalmi ebben az interjúban beszélt Vidnyánszky Attila vezetői megbízatásáról és a Nemzeti Színház jövőjéről is. Az intézmény további szükségességére vonatkozó kijelentése váltotta ki a vezérigazgató mostani nyílt levelét.

A Nemzeti Színház jövője lett a vita tétje

A Nemzeti Színház vezetése körüli kérdések az elmúlt hónapokban ismét a kulturális közélet középpontjába kerültek. Az Index augusztus 15-i beszámolója szerint Vidnyánszky Attila korábban arról beszélt, idő előtt megszüntethetik vezetői megbízatását. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ezt követően bejelentette, hogy törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. A vezérigazgató szerződését akkor nem bontották fel. Cserhalmi György már augusztusban is megszólalt az ügyben. Az Indexnek akkor arról beszélt, hogy korai lenne lezártnak tekinteni a Vidnyánszky körül kialakult helyzetet, és szerinte a szakma érdemi állásfoglalása még hátra van. Szeptemberi interjújában jelezte, a vezérigazgató idő előtti leváltását nem támogatná. A Nemzeti Színház jövőjéről szóló döntést Vidnyánszky mandátumának lejárta után tartaná időszerűnek.

Vidnyánszky Attila az Indexnek megküldött levelében nemcsak Cserhalmi szavait bírálta, hanem a Nemzeti Színház történelmi és kulturális jelentőségére is hivatkozott. A vezérigazgató a levél végén arra hívta fel a figyelmet, hogy 2027-ben kettős évfordulót ünnepel a Nemzeti Színház: az intézmény fennállásának 190., a jelenlegi Duna-parti épület átadásának pedig a 25. évfordulóját. Vidnyánszky a közös ünneplésre szóló felhívással zárta levelét, miközben arról is szólt, kész fellépni, ha megítélése szerint a Nemzeti Színház fennmaradása kerül veszélybe.

 

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