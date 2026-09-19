Marco Rossi szavai elárulhatják, mit léphet, ha igazak a Varga Barnabásról szóló hírek

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A magyar labdarúgó-válogatott négy Nemzetek Ligája-mérkőzést vív szeptember végén és október elején, a szokásosnál hosszabb válogatott-időszakban. Marco Rossi keretében semmiféle meglepetést nem jelentett Varga Barnabás neve, az AEK Athén támadója azonban sérülése miatt szinte biztosan lemarad az NL-találkozókról. Varga Barnabás hiánya különböző szempontból esélyt jelenthet Lukács Dániel és Gruber Zsombor számára is, de mi a helyzet Kovács Bendegúzzal?

Koczó Dávid
2026. 09. 19. 5:25
Marco Rossi négy Nemzetek Ligája-meccse előtt áll a magyar válogatott egyik legnehezebben pótolható játékosa, Varga Barnabás nélkül Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
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Idén tavasszal két felkészülési mérkőzést már vívott Varga nélkül a magyar csapat, a kettőn összesen egy gólt szerzett, Schön Szabolcs révén, aki súlyos sérülése miatt szintén nem bevethető.

Ennél biztatóbb, ami tavaly ősszel történt Örményország ellen, vb-selejtezőn: Varga eltiltása után Rossi némi meglepetést okozott azzal, hogy a profilban Vargához hasonlóbb Tóth Barna helyett Lukács Dánielt jelölte a kezdőbe, de a húzás bevált: a Puskás Akadémia támadója gólt szerzett, aztán a hajrában Gruber Zsombor is.

Kit hívhat még be Marco Rossi a magyar válogatott keretébe?

Gruber most nem került be a szövetségi kapitány keretébe, Varga sérülése viszont új esélyt adhat neki. A támadó a nyáron még a Fradi színeiben szerzett gólt az Európa-liga selejtezőjében, azóta viszont már a belga élvonalbeli La Louviere játékosa.

Fontos hozzátenni, hogy Gruber valóban játszik is, mind az öt bajnokin lehetőséget kapott a klubváltása óta, s a legutóbbi három alkalommal már a kezdőcsapat tagja volt.

Bár poszt szempontjából Kovács Bendegúz inkább pótolná Vargát, mint Gruber, a magyar válogatottban júniusban bemutatkozott középcsatárról Rossi egyértelműen kijelentette: játszania kell az AZ Alkmaar első csapatában, hogy szóba jöhessen a nemzeti csapatban a szerepeltetése. Márpedig a fiatal csatárnak a holland élvonalban eddig három perc jutott idén, hiába távozott az egyik posztriválisa.

Lukács mellett szóba jöhetne a kezdőcsapatban Szalai József is, a Paks támadója jó idénykezdésével először bejátszotta magát a válogatott keretébe, s nem Varga kiesése esetén kizárt, hogy a négy meccs valamelyikén kezdeni is fog. Ugyanakkor éppen amiatt, hogy négy meccs vár a nemzeti csapatra, szinte biztosra vehető, hogy Rossi kiegészíti a keretét, ha Varga Barnabás valóban nem csatlakozhat ahhoz.

 

Varga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottLukács DánielMarco RossiNemzetek Ligája

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