Marco Rossi szavai elárulhatják, mit léphet, ha igazak a Varga Barnabásról szóló hírek

Idén tavasszal két felkészülési mérkőzést már vívott Varga nélkül a magyar csapat, a kettőn összesen egy gólt szerzett, Schön Szabolcs révén, aki súlyos sérülése miatt szintén nem bevethető.

Ennél biztatóbb, ami tavaly ősszel történt Örményország ellen, vb-selejtezőn: Varga eltiltása után Rossi némi meglepetést okozott azzal, hogy a profilban Vargához hasonlóbb Tóth Barna helyett Lukács Dánielt jelölte a kezdőbe, de a húzás bevált: a Puskás Akadémia támadója gólt szerzett, aztán a hajrában Gruber Zsombor is.

Kit hívhat még be Marco Rossi a magyar válogatott keretébe?

Gruber most nem került be a szövetségi kapitány keretébe, Varga sérülése viszont új esélyt adhat neki. A támadó a nyáron még a Fradi színeiben szerzett gólt az Európa-liga selejtezőjében, azóta viszont már a belga élvonalbeli La Louviere játékosa.

Fontos hozzátenni, hogy Gruber valóban játszik is, mind az öt bajnokin lehetőséget kapott a klubváltása óta, s a legutóbbi három alkalommal már a kezdőcsapat tagja volt.

Bár poszt szempontjából Kovács Bendegúz inkább pótolná Vargát, mint Gruber, a magyar válogatottban júniusban bemutatkozott középcsatárról Rossi egyértelműen kijelentette: játszania kell az AZ Alkmaar első csapatában, hogy szóba jöhessen a nemzeti csapatban a szerepeltetése. Márpedig a fiatal csatárnak a holland élvonalban eddig három perc jutott idén, hiába távozott az egyik posztriválisa.