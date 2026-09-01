Will Smith vitt forró vizet a gyerekszínésznek, aki ma a világbajnok ellen éli meg álmait

Jelena Ribakina után Serena Williamsszel is találkozna a US Openen

A tinédzser a Ribakina elleni összecsapásra is kitért. – Ez nagy lehetőség, hogy élvezzem a pillanatot, jól érezzem magam, és meglássam, mire vagyok képes. A hangulatra is kíváncsi vagyok, úgy érzem, jól illik majd hozzám ez a környezet. Hogy most itt állhatok, és valóban lehetőséget kapok arra, hogy a főtáblán játsszak, ez mindennél többet jelent nekem – mondta.

Bár a Williams testvérekkel még soha nem találkozott személyesen, ám Thea Frodin reméli, hogy ez a két hét alatt megváltozhat. – Remélhetőleg lehetőségem lesz edzeni, vagy akár csak találkozni velük. Bármi is legyen, én élek vele, és ez egy valóra vált álom lenne.

A Frodin–Ribakina párharc győztese a New York-i második fordulóban a cseh Darja Vidmanova vagy a spanyol Jéssica Bouzas Maneiro ellen lép pályára.