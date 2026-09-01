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Will Smith vitt forró vizet a gyerekszínésznek, aki ma a világbajnok ellen éli meg álmait

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Az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában a második kiemelt Jelena Ribakina ellenfele egy hazai közönség előtt versenyző tinédzser lesz kedden. Ribakina a világelsőség felé tehet egy lépést a győzelemmel, míg Thea Frodin pályafutása első nagy sikerét arathatja. Hollywoodban ugyanakkor már ismert: Frodin saját példaképét, Serena Williamst alakította a 2021-es RIchard király című filmben.

Wiszt Péter
2026. 09. 01. 11:52
Thea Frodin juniorként már játszott a US Openen, kedden a felnőttek között is bemutatkozik Fotó: Getty Images via AFP/Jamie Squire
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Jelena Ribakina után Serena Williamsszel is találkozna a US Openen

A tinédzser a Ribakina elleni összecsapásra is kitért. – Ez nagy lehetőség, hogy élvezzem a pillanatot, jól érezzem magam, és meglássam, mire vagyok képes. A hangulatra is kíváncsi vagyok, úgy érzem, jól illik majd hozzám ez a környezet. Hogy most itt állhatok, és valóban lehetőséget kapok arra, hogy a főtáblán játsszak, ez mindennél többet jelent nekem – mondta.

Bár a Williams testvérekkel még soha nem találkozott személyesen, ám Thea Frodin reméli, hogy ez a két hét alatt megváltozhat. – Remélhetőleg lehetőségem lesz edzeni, vagy akár csak találkozni velük. Bármi is legyen, én élek vele, és ez egy valóra vált álom lenne.

A Frodin–Ribakina párharc győztese a New York-i második fordulóban a cseh Darja Vidmanova vagy a spanyol Jéssica Bouzas Maneiro ellen lép pályára.

 

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