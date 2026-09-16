Az alkalmazkodás útjai

Amin vitatkozni lehet és amin vita van, az a vízvisszatartás formája. Kétségtelen, hogy az a legjobb megoldás, ha e tekintetben kihasználjuk a volt holtágakat és árterületeket, ám itt korlátokba fogunk ütközni, például azért, mert a volt holtágakat, ártereket már beépítették vagy mezőgazdasági célokra hasznosították.

Az árterek és holtágak felhasználása nagy valószínűséggel nem lesz elég a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, különösen azért, mert a múlthoz képest az árvizek koncentráltabbakká váltak, és az átlagostól eltérő többletcsapadék hirtelen jelentkezik, ezért víztárolókra is szükség van. A víztárolók nemcsak a víz tárolására szolgálnak, de szükség van rájuk a talajvízszint emelése és a fő folyóink, különösen a Duna hajózhatósága érdekében, ami egyébként uniós követelmény. A felettünk és alattunk lévő országok is megfelelő gátakkal (és a rájuk épülő vízerőművekkel) biztosították a fent említett funkciókat, nincs tehát indoka annak, hogy Magyarország a gátépítéstől elzárkózzon. Itt nem kell újat kitalálni, csak Nagymarosnál, Adonynál és Fajsznál megépíteni azokat a vízlépcsőket, amelyek előzetes terveit már a hatvanas-hetvenes években kidolgozták. Ezek megmaradtak a terv szintjén, csak Nagymaros esetében kezdték el az építkezést, de a rendszerváltás új politikai erői azt leállították.

A vízlépcsők régi és mai ellenzői számos megoldást ajánlanak a vízlépcső helyett (például fenékbordák, sarkantyúk, régi medrek felhasználása), de ezek egyike sem tudja azt, amit egy vízlépcső, vagyis a vízszint jelentős megemelését, a talajvízszint számottevő növelését, a Duna hajózhatóságának biztosítását, villamosenergia termelést és így tovább.

A klímaváltozás nagy vesztese a Tisza völgye, de talán még inkább a Homokhátság. A hosszú távú klímamodellek szerint a Duna vízgyűjtőjén változatlan vagy inkább növekvő lesz a csapadék, de éven belül eltolódik: télen több lesz, nyáron viszont kevesebb. A Tisza vízgyűjtője viszont a Kárpát-medence várhatóan szárazodó térségéhez kötődik így a Tisza–Homokhátság térségében növekvő nyári vízhiány várható, nemcsak a kevesebb csapadék, hanem a hőmérsékletnövekedés okozta párolgás miatt is.