Brüsszel retteg, próbálják betiltani a konzervatív európai pártot

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Az EU hat szakértőt bízott meg azzal, hogy vizsgálják meg, a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) pártnak meg kellene-e vonnia regisztrációját és finanszírozását a demokratikus értékek állítólagos megsértése miatt. A brüsszeli vizsgálat az ESN-t, azt az európai politikai pártot célozza meg, amelynek legnagyobb tagja a német Alternatíva Németországért (AfD), azzal az indokkal, hogy megsértheti a blokk úgynevezett alapvető értékeit, beleértve a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogok tiszteletben tartását.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 06. 14:09
Ursula von der Leyen Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP

Július 7-én az Európai Parlament 414 szavazattal 224 ellenében, 18 tartózkodás mellett megszavazta, hogy hivatalosan is kéri a párt uniós értékeknek való megfelelésének ellenőrzését.

Hattagú testület felülvizsgálja az ügyet

Az ügyet most a Független Kiemelt Személyek Bizottsága vizsgálja, amely egy állandó, hattagú testület, amelynek képviselőit a Tanács, a Parlament és a Bizottság egyenlő arányban nevezi ki öt évre. 

A bizottság azt vizsgálja, hogy az ESN elkövette-e a rendeletben meghatározott „nyilvánvaló és súlyos megsértését” az uniós értékeknek.

A testületnek két hónapja van arra, hogy véleményt nyilvánítson az APPF-nek, amely ezután dönt arról, hogy az ESN-t törölni kell-e a hivatalos nyilvántartásból. A jelenlegi szabályok szerint a törlés csak akkor történhet meg, ha a jogsértés megerősítést nyer.

Ez az első ilyen jellegű ellenőrzési eljárás az európai politikai pártokra vonatkozó felülvizsgált szabályozás 2025 októberi hatálybalépése óta.

Az ESN-t 2024-ben hozták létre európai politikai pártként, amely az EU-szerte működő jobboldali pártokat egyesíti. 2024. augusztus 14-én alapították, és 2024. szeptember 30-án hivatalos uniós bejegyzést kapott berlini székhelyén, fő tagpártja a német AfD. A párt szorosan kapcsolódik a Szuverén Nemzetek Európája parlamenti csoporthoz, amely 2024. július 10-én, az abban az évben tartott európai parlamenti választásokat követően alakult. A csoport jelenleg 27 képviselőből áll, így ez a legkisebb frakció az Európai Parlamentben. A tagok Németországból, Bulgáriából, Lengyelországból, Szlovákiából, Franciaországból, Magyarországról, Csehországból, Litvániából és Olaszországból származnak, az AfD 15 képviselője alkotja a legnagyobb nemzeti delegációt.

A finanszírozás a tét

Bejegyzett európai politikai pártként az ESN jogosult az Európai Parlament támogatására. Az uniós szabályozás értelmében az éves finanszírozás 10 százalékát egyenlően osztják el a jogosult pártok között, míg 90 százalékát a megválasztott európai parlamenti képviselők száma alapján osztják el. 2026-tól az uniós finanszírozás a jogosult kiadások akár 95 százalékát is fedezheti, szemben a korábbi 90 százalékos küszöbértékkel.

Amennyiben a törlés megtörténik, az ESN elveszítené minden európai szintű finanszírozását és jogi személyiségét. Ez azonban nem jelentené automatikusan az európai parlamenti képviselők eltávolítását, és nem oszlatná fel az ESN különálló parlamenti csoportját, amely elkülönülő jogi státuszt tart fenn magától a párttól.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Szuverén Nemzetek EurópájaBrüsszelEurópai UnióSzóljon hozzá!

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