Brüsszel retteg, próbálják betiltani a konzervatív európai pártot

Július 7-én az Európai Parlament 414 szavazattal 224 ellenében, 18 tartózkodás mellett megszavazta, hogy hivatalosan is kéri a párt uniós értékeknek való megfelelésének ellenőrzését.

Hattagú testület felülvizsgálja az ügyet

Az ügyet most a Független Kiemelt Személyek Bizottsága vizsgálja, amely egy állandó, hattagú testület, amelynek képviselőit a Tanács, a Parlament és a Bizottság egyenlő arányban nevezi ki öt évre.

A bizottság azt vizsgálja, hogy az ESN elkövette-e a rendeletben meghatározott „nyilvánvaló és súlyos megsértését” az uniós értékeknek.

A testületnek két hónapja van arra, hogy véleményt nyilvánítson az APPF-nek, amely ezután dönt arról, hogy az ESN-t törölni kell-e a hivatalos nyilvántartásból. A jelenlegi szabályok szerint a törlés csak akkor történhet meg, ha a jogsértés megerősítést nyer.

Ez az első ilyen jellegű ellenőrzési eljárás az európai politikai pártokra vonatkozó felülvizsgált szabályozás 2025 októberi hatálybalépése óta.

Az ESN-t 2024-ben hozták létre európai politikai pártként, amely az EU-szerte működő jobboldali pártokat egyesíti. 2024. augusztus 14-én alapították, és 2024. szeptember 30-án hivatalos uniós bejegyzést kapott berlini székhelyén, fő tagpártja a német AfD. A párt szorosan kapcsolódik a Szuverén Nemzetek Európája parlamenti csoporthoz, amely 2024. július 10-én, az abban az évben tartott európai parlamenti választásokat követően alakult. A csoport jelenleg 27 képviselőből áll, így ez a legkisebb frakció az Európai Parlamentben. A tagok Németországból, Bulgáriából, Lengyelországból, Szlovákiából, Franciaországból, Magyarországról, Csehországból, Litvániából és Olaszországból származnak, az AfD 15 képviselője alkotja a legnagyobb nemzeti delegációt.

A finanszírozás a tét

Bejegyzett európai politikai pártként az ESN jogosult az Európai Parlament támogatására. Az uniós szabályozás értelmében az éves finanszírozás 10 százalékát egyenlően osztják el a jogosult pártok között, míg 90 százalékát a megválasztott európai parlamenti képviselők száma alapján osztják el. 2026-tól az uniós finanszírozás a jogosult kiadások akár 95 százalékát is fedezheti, szemben a korábbi 90 százalékos küszöbértékkel.