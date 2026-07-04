Válságról válságra központosítás

Természetesen mindehhez szükség lenne az egységes piac elmélyítésére – mondja Draghi, mert az unió papíron ugyan nagy piac, de valójában sok területen, így különösen a tőkepiac, az energiaellátás, a digitális szolgáltatások tekintetében még mindig 27 részpiacra bomlik.

A dokumentum publikálása óta eltelt két év eredményei nem mutatják, hogy bármiben is változás történt volna. A Covid–19 utáni időszakban az unió gazdasági növekedése a korábbi felére, évi 1,2 százalékra esett vissza, ezen belül a valaha az unió gazdasági motorjának számító Németország GDP-je még csak nem is stagnált, hanem csökkent.

A Draghi-jelentés helyzetértékelése valóban rámutat problémákra, de inkább csak a következményekre és nem a mélyebben fekvő okokra. A magyar történelmi tapasztalatok alapján a Draghi-jelentést leginkább ahhoz lehetne hasonlítani, amikor Rákosi Mátyás ki akarta javítani a személyi kultuszból származó hibákat. Most is a problémák gyökerét nem a Draghi által feltárt jelenségekben, hanem az unió vezetőinek több évtizedes irracionális politikájában lehet megtalálni.

Az unió vezetése az első nagy baklövését az euró bevezetésével követte el. Ennek hatását talán úgy lehetne jellemezni, mintha egy Mercedest egy Trabanttal összehegesztenének, és elküldenék versenyezni a Ferrarikkal. Az eredmény az európai gazdasági fejlődés lényeges lelassulása lett, mert a maastrichti kritériumok betartása, például az államháztartás hiányának maximum három százalékon tartása folyamatos restrikciós politikát igényelt. E mellett a dél-európai országoknak a közös pénz túl erős, túlértékelt volt, emiatt jelentős külkereskedelmi hiányuk alakult ki, és végül nagymértékben eladósodtak, ami megint csak akadályozta az unió dinamikus fejlődését. Ami e téren gazdaságpolitikailag racionális lenne, az csak egy valutakosár, amilyen az európai monetáris rendszer (EMS) is volt 1979 és 1992 között.