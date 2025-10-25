picassoGranadafestményeltűnt

Lehet, hogy el se tűnt a 600 ezer eurós Picasso-kép?

Párizsban aukciós rekord kapcsán került a fókuszba a ma 144 éve született Pablo Picasso, Spanyolországban pedig amiatt, hogy előkerült a pár napja rejtélyes körülmények között eltűnt, Csendélet gitárral című festménye.

2025. 10. 25.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, több mint egy hete eltűnt Pablo Picasso egyik értékes, hatszázezer eurót érő műve Madrid és Granada között. A szállítás minden percét videókamerák rögzítették, így rejtély, mi történt a Csendélet gitárral című festménnyel.

A szóban forgó Picasso-kép

Aprócska, ám annál nagyobb értékű Picasso-kép

A spanyol rendőrség tisztjei azután kezdték meg a festmény keresését, hogy az október 3-án nem érkezett meg a fővárosból a CajaGranada alapítványhoz a kölcsönzött kiállítási tárgyakat szállító furgonban.

Az 1919-ben festett kép értéke 600 000 euróra becsülhető. 

Ha célba ért volna, a kép az alapítvány Csendélet: a mozdulatlanság örökkévalósága című kiállításának egyik sztárja lett volna.

Az alapítvány közölte, hogy bár néhány műalkotást gondosan csomagoltak, azok nem voltak megfelelően számozva, ami lehetetlenné tette a „teljes körű ellenőrzést”. A szállítmányt ennek ellenére átvették, és a furgon továbbindult. A következő hétfőn a műalkotásokat, amelyeket egész hétvégén videós megfigyelés alatt tartottak, kicsomagolták. Miután a CajaGranada alapítvány munkatársai kicsomagolták a műalkotásokat, azokat a kiállítóterem különböző részeibe vitték. Aznap délelőtt a kiállítás kurátora és az alapítvány kiállítási vezetője észrevette, hogy egy műalkotás hiányzik.

Az alapítvány jelentette az ügyet a Policía Nacionalnak, amely megkezdte a nyomozást. A festmény sorsának találgatása azonban most véget ért, miután a rendőrség bejelentette, hogy a műalkotást megtalálták.

Most kiderült, hogy a kép valószínűleg soha nem hagyta el az állítólagos felvételi helyét.

Lehet, hogy soha nem került be a furgonba

– áll a Policía Nacional rövid közleményében. „A történelmi örökség védelmével foglalkozó egység folytatja a nyomozást, a tudományos rendőrség pedig kinyitotta a festményt tartalmazó csomagot, és vizsgálja azt.”

A Guardian értesülései szerint a nagy nyilvánosságot kapott ügy ellenére az alapítvány továbbra is szívesen átveszi a Csendélet gitárral című festményt, hogy azt a tervek szerint kiállíthassa.

 

