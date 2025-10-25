Lehet, hogy el se tűnt a 600 ezer eurós Picasso-kép?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, több mint egy hete eltűnt Pablo Picasso egyik értékes, hatszázezer eurót érő műve Madrid és Granada között. A szállítás minden percét videókamerák rögzítették, így rejtély, mi történt a Csendélet gitárral című festménnyel.

A szóban forgó Picasso-kép

Aprócska, ám annál nagyobb értékű Picasso-kép

A spanyol rendőrség tisztjei azután kezdték meg a festmény keresését, hogy az október 3-án nem érkezett meg a fővárosból a CajaGranada alapítványhoz a kölcsönzött kiállítási tárgyakat szállító furgonban.

Az 1919-ben festett kép értéke 600 000 euróra becsülhető.

Ha célba ért volna, a kép az alapítvány Csendélet: a mozdulatlanság örökkévalósága című kiállításának egyik sztárja lett volna.

Az alapítvány közölte, hogy bár néhány műalkotást gondosan csomagoltak, azok nem voltak megfelelően számozva, ami lehetetlenné tette a „teljes körű ellenőrzést”. A szállítmányt ennek ellenére átvették, és a furgon továbbindult. A következő hétfőn a műalkotásokat, amelyeket egész hétvégén videós megfigyelés alatt tartottak, kicsomagolták. Miután a CajaGranada alapítvány munkatársai kicsomagolták a műalkotásokat, azokat a kiállítóterem különböző részeibe vitték. Aznap délelőtt a kiállítás kurátora és az alapítvány kiállítási vezetője észrevette, hogy egy műalkotás hiányzik.