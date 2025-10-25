Harminckétmillió euróért kelt egy különleges Picasso-festmény, egy magyar fotóművésznek is köze van hozzá

A nagyközönség számára korábban ismeretlen Picasso-remekművet a világhírű festő 1943-ban festette akkori szerelméről és múzsájáról, Dora Maar fotó- és festőművészről. A Buste de femme au chapeau a fleurs (Női mellkép virágos kalappal) című, 80x60 centiméteres olajfestmény a szürrealisták múzsáját ábrázolja, aki nyolc évig volt Picasso élettársa. Az ábrázolt nő élénk színű (piros, sárga, zöld, lila) virágos kalapot visel, míg a felsőteste sötétebb árnyalatú.

Picasso és Dora Maar (Fotó: The Times)

A kép akkoriban készült, amikor Picasso elhagyta Dora Maart egy fiatalabb nő, Francoise Gilot kedvéért. Meghaladtuk a Christie’s idei hongkongi Picasso-rekordját – közölte a Drouot-nak az eladással megbízott képviselője, Christophe Lucien. Az 1944-ben festett Buste de femme, Dora Maar arcképe 23,6 millió euróért kelt el szeptember 26-án.

Picasso és Dora Maar az árverések megkerülhetetlen sztárjai. Ez nagy, megható esemény volt, amelyre sokáig emlékezni fogok. Az egész világ itt volt, vagy a teremben vagy telefonon, valósággal szikrázott a levegő

– tette hozzá. A horvát származású Dora Maar, eredeti nevén Henriette Théodora Markovic (1907-1997) elsősorban fotóművészként ismert, és főként Picasso számtalan portréjáról vált híressé. A 8 millió euróra becsült festmény ára a magasba szállt a Drouot székházából élőben közvetített licitáláson.