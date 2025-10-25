picassofestményárverés

Harminckétmillió euróért kelt egy különleges Picasso-festmény, egy magyar fotóművésznek is köze van hozzá

Harminckétmillió euróért (12,5 milliárd forint) kelt el egy különleges Picasso-festmény vasárnap Párizsban a Drouot-nál, ami az aukciós ház szerint az év rekordja Franciaországban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 6:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagyközönség számára korábban ismeretlen Picasso-remekművet a világhírű festő 1943-ban festette akkori szerelméről és múzsájáról, Dora Maar fotó- és festőművészről. A Buste de femme au chapeau a fleurs (Női mellkép virágos kalappal) című, 80x60 centiméteres olajfestmény a szürrealisták múzsáját ábrázolja, aki nyolc évig volt Picasso élettársa. Az ábrázolt nő élénk színű (piros, sárga, zöld, lila) virágos kalapot visel, míg a felsőteste sötétebb árnyalatú. 

Harminckétmillió euróért kelt egy különleges Picasso-festmény, egy magyar fotóművésznek is köze van hozzá
Picasso és Dora Maar (Fotó: The Times)

A kép akkoriban készült, amikor Picasso elhagyta Dora Maart egy fiatalabb nő, Francoise Gilot kedvéért. Meghaladtuk a Christie’s idei hongkongi Picasso-rekordját – közölte a Drouot-nak az eladással megbízott képviselője, Christophe Lucien. Az 1944-ben festett Buste de femme, Dora Maar arcképe 23,6 millió euróért kelt el szeptember 26-án.

Picasso és Dora Maar az árverések megkerülhetetlen sztárjai. Ez nagy, megható esemény volt, amelyre sokáig emlékezni fogok. Az egész világ itt volt, vagy a teremben vagy telefonon, valósággal szikrázott a levegő

– tette hozzá. A horvát származású Dora Maar, eredeti nevén Henriette Théodora Markovic (1907-1997) elsősorban fotóművészként ismert, és főként Picasso számtalan portréjáról vált híressé. A 8 millió euróra becsült festmény ára a magasba szállt a Drouot székházából élőben közvetített licitáláson.

 

A festményt 1944-ben a jelenlegi tulajdonosok nagyapja, egy neves francia műgyűjtő vásárolta meg, és Agnes Sevestre-Barbe Picasso-szakértő szerint most azért döntöttek az eladásáról, mert az örökösök nem tudtak a képen megosztozni. A vásárló jelen volt az árverésen, de a nevét nem közölték.

A vásznat az árverés előtt soha nem mutatták be a nagyközönségnek, a létezéséről a magyar fotóművész Brassai – Picasso barátja – által a festő műtermében készült felvételek tanúskodtak.

Egy Modigliani-kép is sokat ért valakinek

A Sotheby’s aukciós ház pedig azt közölte, hogy adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani Buste d’Elvira (Elvira mellképe) című képe - ez francia rekordnak számít az olasz festő képeinek eladásaiban.

Elvire mellképe (Forrás: Connaissance des Arts)

Az 1918-1919-ben készült portré egy fiatal cagnes-sur-mer-i lányt ábrázol, akinek az arca a Riviérán tartózkodó festő több vásznán is megjelenik. Az 5,5 és 7,5 millió euró közötti összegre becsült kép egy másik Modigliani-alkotás, az 1915-ben Raymond Radiguet-ről, A test ördöge szerzőjéről készült portréval együtt szerepelt az aukció sztárjai között. Ez utóbbi 10,6 millió eurós áron kelt el az adókkal és illetékekkel együtt az aukciós ház szerint.

Az árverésen René Magritte belga festő egyik legismertebb képe, a Magie Noire (Fekete mágia) 10,7 millió euróért kelt el. Ez szintén rekordnak számít a Magie Noire-sorozat darabjainak árverésein. Az 1934-ben készült kép, amelyet a volt tulajdonosai 1935-ben vásároltak meg a festőtől, a sorozat első darabja, és 5-7 millió euró közötti összegre becsülték. A korábbi rekordot a Magie Noire-sorozat egy másik darabja a Christie’s New York-i árverésén érte el 2015-ben: 6,7 millió dollárt (5,7 millió euró).

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu