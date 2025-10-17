Rejtélyes körülmények között eltűnt egy hatszázezer eurós Picasso-festmény

2025. október 3-án délelőtt tíz órakor érkezett meg a teherautó a becsomagolt műtárgyakkal a CajaGranada Alapítvány kulturális központjába. A rakodás, az ellenőrzés és a raktározás is rendben zajlott, mindvégig videókamerák felügyelete mellett.
A csomagok egy része hibásan volt számozva, így a teljes körű ellenőrzés elmaradt. A következő hétfőn,
amikor a műtárgyakat a kiállítás kurátora és a szervezők kicsomagolták, megdöbbenve észlelték, hogy az apró méretű, de rendkívül értékes festmény eltűnt.
A darab a kiállítás egyik fénypontja lett volna, ám soha nem érkezett meg a terembe.
Az alapítvány azonnal jelezte az esetet a rendőrségnek, a hatóságok most vizsgálják a szállítás minden részletét, beleértve a furgon útvonalát és az esetleges éjszakai megállókat Granada közelében.
A Csendélet – A mozdulatlan örökkévalósága című tárlatot a hiányzó Picasso-mű nélkül is megnyitották 56 másik műalkotással egyéb magángyűjteményekből. A kép tulajdonosát természetesen sokkolták a hírek.