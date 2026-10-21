„Neked mennyi marad a zsebedben 2027-ben? ” – százezres mínuszokkal cáfolták a kommentelők a Tisza matekját

Mások havi 50–70 ezer, 110–120 ezer, illetve 160 ezer forintos mínuszról is beszámoltak.

Egy egészségügyben dolgozó, 43 éves, kétgyermekes édesanya havi 121 ezer forintos veszteségről írt, míg egy másik család éves szinten másfél millió forintos kiesést számolt.

Egy hozzászóló azt is levezette, hogy azonos, bruttó egymillió forintos fizetés mellett akár havi 150 ezer forintos különbség is kialakulhat egy negyven év alatti és egy negyven év feletti kétgyermekes anya nettó keresete között. A számítás készítője ezt éves szinten 1,8 millió forintos eltérésre tette.

A számítás alapját is hiányolták

A kommentelők egy része azt is számon kérte, hogy a látványos összeg mellett a politikus nem közölte pontosan, milyen jövedelemmel, családi helyzettel és jogosultsági feltételekkel kalkulált.

„Ezt miből számolta ki, matematikus ön?” – kérdezte egyikük. Egy másik hozzászóló választási „kirakatmateknak” nevezte a bejegyzést, mert úgy vélte, a grafika már meglévő kedvezményeket és még nem tisztázott ígéreteket ad össze anélkül, hogy egyértelműen bemutatná, kinek, mikortól és milyen feltételekkel járna a pénz.

„Miért az anya életkora a döntő?”

Többen magát a korhatárt kifogásolták. Egy kommentelő azt kérdezte, miért az édesanya életkora határozza meg a jogosultságot, és miért nem a gyermekek, vagy legalább a legfiatalabb gyermek életkorához igazítják a kedvezményt.

Egy magát csalódott Tisza-szavazónak nevező hozzászóló úgy számolt, hogy családja havonta több mint 120 ezer, évente pedig több mint 1,4 millió forintot veszíthet. Szerinte, így előállhat az a helyzet, hogy egy már felnőtt gyermekeket nevelő háromgyermekes anya továbbra is jogosult marad bizonyos kedvezményekre, miközben egy aktívan kisgyermekeket nevelő, kétgyermekes család kiesik a rendszerből.

Olyan hozzászóló is volt, aki azt javasolta, hogy az szja-mentességet ne az anya, hanem a gyermek életkorához kössék, és az legalább az első szakma megszerzéséig járjon. Arra is figyelmeztetett, hogy azoknál az anyáknál, akiknek a bérét korábban az adókedvezmény figyelembevételével alakították ki, a mentesség megszüntetését várhatóan nem ellensúlyozná automatikus munkáltatói béremelés.