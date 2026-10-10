December 20-án egy csapatban futballozhat Lionel Messi és Cristiano Ronaldo
Az argentin Carlos Tevez olyan tervvel állt elő, amely - ha megvalósul - tényleg egyedülálló pillanatot hozhat el a sportágban. Az argentin Lionel Messi és a portugál Cristiano Ronaldo eddig ugyanis soha nem játszott egy csapatban. December 20-án ez is megtörténhet.
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