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Kubatov Gábor bejelentette a Fradi kritikus napját, november 26-án sok minden eldőlhet

Kubatov Gábor bejelentette a Fradi kritikus napját, november 26-án sok minden eldőlhet

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Fontos tárgyalás előtt áll a Ferencváros: november 26-án az MVM vezetésével egyeztet a klub a nyolc éve tartó szponzori együttműködés folytatásáról. Kubatov Gábor klubelnök most az állami energetikai vállalat új vezérigazgatójához, Bertalan Zsolthoz fordult nyilvános üzenetében. A tét jelentős: az MVM a legutóbbi szerződés alapján évente több milliárd forinttal a Fradi egyik fő támogatója volt, a kormányváltás után azonban kérdéses lehet az együttműködés jövője az állami vállalattal.

Szalay Attila
2026. 11. 15. 15:12
Kubatov Gábor üzent az MVM-nek
Kubatov Gábor üzent az MVM-nek Fotó: Mirkó István

Kubatov végül azt is elárulta, mikor lesz a tárgyalás napja:

A Fradi 125 éve mindig megtalálta a maga útját. Mi azt szeretnénk, hogy ezen az úton továbbra is együtt menjünk. Szorítsatok nekünk a tárgyaláshoz november 26-án

– zárta üzenetét.

Több milliárd forint a tét: így támogatta az MVM a Ferencvárost

Az MVM 2018 decemberében lett a Ferencváros stratégiai partnere. Az eredetileg négy évre kötött megállapodás értelmében az állami energetikai vállalat évente hatmillió eurónak megfelelő forintösszeggel támogatta a klubot.

A felek 2022 decemberében újabb négy évre hosszabbítottak, méghozzá jelentősen kibővített feltételekkel. Az MVM akkori hivatalos közleménye szerint a szponzoráció éves összesített értéke nettó 6,6 millió euró és további egymilliárd forint volt.

A megállapodás a női és férfi kézilabdától a vízilabdán és a jégkorongon át számos egyéni sportágra, valamint az utánpótlás-nevelésre is kiterjedt. Az energetikai vállalat ezért cserébe jelentős megjelenési lehetőséget kapott a klub létesítményeiben, a csapatok felszerelésein és kommunikációs felületein.

Az MVM-szerződés jövője a 2026-os kormányváltást követően vált kérdésessé. Az állami tulajdonú vállalat vezetése júliusban megváltozott, az új vezérigazgató Bertalan Zsolt lett, akitől a gazdasági és energetikai miniszter költséghatékonyabb és átláthatóbb működést vár el.

A Ferencvárosnál már a nyáron számoltak azzal, hogy az új helyzetben kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. Hajnal Tamás sportigazgató arról beszélt, hogy jelentősen kellett csökkenteni a futballcsapat költségvetését is. Ennek a pályán nincs nyoma: a Fradi négy forduló 100 százalékos az Európa-ligában, ami egy szponzornak is sokat jelenthet.

Mindeközben a Ferencváros közel 25 milliárd forintos állami támogatásának felhasználását vizsgáló belügyminisztériumi utóellenőrzés elhúzódhat 2027 tavaszáig is, és Kubatov Gábor elnöksége is bizonytalan a nemrég módosított lex Kubatov miatt.

Kubatov GáborFradiMVMKomment 1

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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