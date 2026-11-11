Átírták a lex Kubatovot: bezárnák a kiskaput Fradi elnöke előtt, de még mindig megmenekülhet

Mi várhat a Fradi elnökére és a többi sportvezetőre?

Ha a parlament várhatóan november végén elfogadja a módosított törvényjavaslatot, Kubatov Gábor esetében a korábbi országgyűlési képviselői megbízatás megszűnésétől számított négyéves időszak alapozhatja meg az összeférhetetlenséget. Ez az FTC elnöki tisztségének elvesztésével járhat.

A szabályozás más sportvezetőket is érinthet, Deutsch Tamás például az MTK elnöke. A tervezet az érintetteknek harminc napot biztosítana az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, a fennálló összeférhetetlenség megszüntetésére pedig hatvan nap állna rendelkezésre. Az 500 igazolt sportolónál kisebb sportszervezetekre bizonyos kivételek vonatkoznának.

A törvényt ugyanakkor egyelőre nem fogadták el: hétfőn a bizottság a részletes vitát zárta le, és benyújtotta módosító indítványát.

A lex Kubatov és a Fradiváros ügyében is kérdeztük a Belügyminisztériumot

Hétfőn, a módosítás bizottsági vitájának napján írásban kerestük meg a Belügyminisztériumot, hogy a tárca álláspontját is bemutathassuk a tervezett változtatásokról. Megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A minisztériumtól egy másik, Kubatov Gábort és a Ferencvárost érintő ügyben is tájékoztatást kértünk. Mint ismert, a Fradiváros néven elhíresült beruházás közel 25 milliárd forintos állami támogatásának elszámolását a Belügyminisztérium korábban kifogásolta. A klub vitatja a megállapításokat, ezért utóellenőrzést kért, amelyet szeptember 25-én el is rendeltek.