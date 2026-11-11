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Átírták a lex Kubatovot: bezárnák a kiskaput Fradi elnöke előtt, de még mindig megmenekülhet

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Fontos változtatásokat kezdeményeztek a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló, lex Kubatovként elhíresült törvényjavaslatban. A parlament illetékes bizottsága hétfőn tárgyalta a módosítást, amely már kifejezetten kizárná a sportvezetésből azokat is, akiknek az elmúlt négy évben szűnt meg az országgyűlési vagy európai parlamenti képviselői megbízatásuk. A változtatás Kubatov Gábort, a Ferencváros elnökét is érintheti, akinek esetében az eredeti szabályozás alkalmazhatóságát korábban sportjogászok is vitatták.

Szalay Attila
2026. 11. 11. 16:58
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke Fotó: Mirkó István

Mi várhat a Fradi elnökére és a többi sportvezetőre?

Ha a parlament várhatóan november végén elfogadja a módosított törvényjavaslatot, Kubatov Gábor esetében a korábbi országgyűlési képviselői megbízatás megszűnésétől számított négyéves időszak alapozhatja meg az összeférhetetlenséget. Ez az FTC elnöki tisztségének elvesztésével járhat.

A szabályozás más sportvezetőket is érinthet, Deutsch Tamás például az MTK elnöke. A tervezet az érintetteknek harminc napot biztosítana az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, a fennálló összeférhetetlenség megszüntetésére pedig hatvan nap állna rendelkezésre. Az 500 igazolt sportolónál kisebb sportszervezetekre bizonyos kivételek vonatkoznának.

A törvényt ugyanakkor egyelőre nem fogadták el: hétfőn a bizottság a részletes vitát zárta le, és benyújtotta módosító indítványát.

A lex Kubatov és a Fradiváros ügyében is kérdeztük a Belügyminisztériumot

Hétfőn, a módosítás bizottsági vitájának napján írásban kerestük meg a Belügyminisztériumot, hogy a tárca álláspontját is bemutathassuk a tervezett változtatásokról. Megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A minisztériumtól egy másik, Kubatov Gábort és a Ferencvárost érintő ügyben is tájékoztatást kértünk. Mint ismert, a Fradiváros néven elhíresült beruházás közel 25 milliárd forintos állami támogatásának elszámolását a Belügyminisztérium korábban kifogásolta. A klub vitatja a megállapításokat, ezért utóellenőrzést kért, amelyet szeptember 25-én el is rendeltek.

A Fradiváros-ügy a lex Kubatov szempontjából is jelentős lehet, hiszen a törvényjavaslat a támogatási szabálytalanságok miatt szankcionált sportszervezetek korábbi vezetőire is kizáró rendelkezéseket tartalmaz. Ezért azt is megkérdeztük, mikor várható fejlemény a Fradiváros-ügyben elrendelt utóellenőrzés során, és mikor születhet döntés a vitatott elszámolásokról. Erre a kérdésünkre sem kaptunk választ cikkünk megjelenéséig. Amennyiben a minisztérium reagál megkeresésünkre, arról beszámolunk.

Kubatov GáborFradibelügyminisztériumSzóljon hozzá!

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