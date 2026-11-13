A kormány válasza a lex Kubatov átírására és a Fradiváros-ügyre: ekkor születhet döntés

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Nem személyre szabott jogalkotásról van szó a sportvezetői összeférhetetlenségi törvényjavaslat esetében – közölte lapunk megkeresésére a Belügyminisztérium. A tárcát a lex Kubatovként emlegetett tervezet módosításával kapcsolatban kérdeztük. Arról is érdeklődtünk, hogy mikor zárulhat le a Ferencváros közel 25 milliárd forintos állami támogatásának felhasználását vizsgáló utóellenőrzés: a megadott határidő alapján 2027 márciusáig is elhúzódhat a Fradiváros-ügy.

Szalay Attila
2026. 11. 13. 12:40
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke Fotó: Mirkó István

Fradiváros-ügy: 2027 márciusáig is elhúzódhat az utóellenőrzés

A Belügyminisztériumtól egy másik, Kubatov Gábort és a Ferencvárost érintő ügyben is tájékoztatást kértünk. A Fradiváros beruházásához kapcsolódó, közel 25 milliárd forintos állami támogatás elszámolását a tárca korábban kifogásolta, a klub azonban vitatja a megállapításokat. Az FTC ezért szeptember elején utóellenőrzést kezdeményezett, amelyet a Belügyminisztérium el is rendelt.

Arra voltunk kíváncsiak, mikor várható az ellenőrzés lezárása, illetve mikor születhet döntés a vitatott elszámolásokról. A minisztérium válaszában közölte:

A Fradiváros megvalósításával kapcsolatos elszámolások utóellenőrzési eljárását a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára 2026. szeptember 25-i kezdőidőponttal rendelte el. A vonatkozó kormányrendelet alapján az utóellenőrzés lefolytatására 180 nap áll rendelkezésre.

Ez alapján a 180 napos határidő 2027. március 24-én járhat le, vagyis legkésőbb ekkor kellene megszületnie az utóellenőrzés eredményéről szóló döntésnek.

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) kormányrendelet ugyanakkor lehetőséget biztosít a határidő egyszeri, további 180 nappal történő meghosszabbítására is. Amennyiben ezzel élnek, a döntés jövő szeptemberig is elhúzódhat.

A Fradiváros-ügy lezárása a lex Kubatov szempontjából is jelentős lehet, hiszen a törvényjavaslat a támogatási szabálytalanságok miatt szankcionált sportszervezetek korábbi vezetőire is tartalmaz kizáró rendelkezéseket.

Kubatov GáborFradiSportért Felelős ÁllamtitkárságbelügyminisztériumSzóljon hozzá!

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