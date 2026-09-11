Hajnal Tamás reagált a Fradiváros-ügyre, válaszában százmillió euróról beszél

– Az idény elején a klub konkrét gazdasági keretet határozott meg, amelyen belül kellett maradnunk, illetve amelyhez igazítanunk kellett a költségvetést – fogalmazott Hajnal. – Már az első egyeztetéseink során elmondtam Borbély Balázsnak, mik a tervek, hogyan képzelem el a keretet, kik lehetnek a távozók, és kikkel nem fogunk vagy nem tudunk szerződést hosszabbítani. A magyar labdarúgásban kialakult gazdasági helyzethez, valamint a klub által meghatározott elvárásokhoz alkalmazkodva tudatos átalakításba kezdtünk. Úgy kellett megfelelnünk a gazdasági céloknak, hogy közben olyan játékosállományt tartsunk meg, amely NB I-es és nemzetközi szinten is sikeres lehet. Úgy érzem, sikerült.

Hajnal Tamás: Kisebb a keret, de nincs kiárusítás

Az átalakítás a keret létszámát is érintette.

– Huszonöt játékost neveztünk a nemzetközi kupába, tehát továbbra sem beszélhetünk kis, legfeljebb a korábbinál kisebb keretről – magyarázta Hajnal. – Olyan állományt akartunk kialakítani, amelyben minden poszton megvan a versenyhelyzet, és a vezetőedzőnek valódi választási, illetve variációs lehetősége van.

A takarékosság ugyanakkor nem jelentette azt, hogy minden ajánlatra igent mondtak volna. Hajnal Tamás szerint voltak játékosok, akik esetében nemet mondtak az eladásra.

Nem az volt hangsúlyos, hogy mindenáron eladjunk bárkit. Több olyan játékosért, aki a nyár óta alapembernek számít, konkrét és sokszor kedvező ajánlat érkezett. Ezeket nem fogadtuk el. A szakmai céljainkat is szem előtt kellett tartanunk.

A játékoseladások a saját nevelésű fiatalok szerepeltetésével is összekapcsolódnak a klub terveiben. Hajnal a Bagi Ádám és Nagy Olivér jövőjére vonatkozó kérdésre válaszolva az értékteremtést és a későbbi külföldi értékesítés lehetőségét is kiemelte: