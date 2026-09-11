Hajnal Tamás reagált a Fradiváros-ügyre, válaszában százmillió euróról beszél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Fradiváros-ügyről, a jelentős nyári költségcsökkentésről és a játékoskeret szűkítéséről is beszélt Hajnal Tamás. A Ferencváros sportigazgatója hangsúlyozta: a bevételi oldalon kizárólag a szakmai munka által megtermelt összegekre lát rá. Hajnal Tamás bízik benne, hogy a Fradiváros-ügy kérdései mielőbb tisztázódnak, és kiemelte, hogy a Fradi nemzetközi szereplése csaknem százmillió eurót hozott a klubnak. Ugyanakkor a gazdasági megszorításokhoz igazodva alakították át a csapatot a nyáron.

Szalay Attila
2026. 09. 11. 8:23
Megszólalt a sportigazgató, Hajnal Tamás reagált a Fradiváros-ügyre is Forrás: Fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az idény elején a klub konkrét gazdasági keretet határozott meg, amelyen belül kellett maradnunk, illetve amelyhez igazítanunk kellett a költségvetést – fogalmazott Hajnal. – Már az első egyeztetéseink során elmondtam Borbély Balázsnak, mik a tervek, hogyan képzelem el a keretet, kik lehetnek a távozók, és kikkel nem fogunk vagy nem tudunk szerződést hosszabbítani. A magyar labdarúgásban kialakult gazdasági helyzethez, valamint a klub által meghatározott elvárásokhoz alkalmazkodva tudatos átalakításba kezdtünk. Úgy kellett megfelelnünk a gazdasági céloknak, hogy közben olyan játékosállományt tartsunk meg, amely NB I-es és nemzetközi szinten is sikeres lehet. Úgy érzem, sikerült.

Hajnal Tamás: Kisebb a keret, de nincs kiárusítás

Az átalakítás a keret létszámát is érintette.

– Huszonöt játékost neveztünk a nemzetközi kupába, tehát továbbra sem beszélhetünk kis, legfeljebb a korábbinál kisebb keretről – magyarázta Hajnal. – Olyan állományt akartunk kialakítani, amelyben minden poszton megvan a versenyhelyzet, és a vezetőedzőnek valódi választási, illetve variációs lehetősége van.

A takarékosság ugyanakkor nem jelentette azt, hogy minden ajánlatra igent mondtak volna. Hajnal Tamás szerint voltak játékosok, akik esetében nemet mondtak az eladásra.

Nem az volt hangsúlyos, hogy mindenáron eladjunk bárkit. Több olyan játékosért, aki a nyár óta alapembernek számít, konkrét és sokszor kedvező ajánlat érkezett. Ezeket nem fogadtuk el. A szakmai céljainkat is szem előtt kellett tartanunk.

A játékoseladások a saját nevelésű fiatalok szerepeltetésével is összekapcsolódnak a klub terveiben. Hajnal a Bagi Ádám és Nagy Olivér jövőjére vonatkozó kérdésre válaszolva az értékteremtést és a későbbi külföldi értékesítés lehetőségét is kiemelte:

– Nagyon örülünk, hogy már most szerepet kaptak. Ugyanakkor ez hosszú folyamat. Egy-két jól sikerült mérkőzés után nem szabad azt gondolni, hogy máris kész játékosokról beszélünk. Az elmúlt években is fontos célunk volt, hogy a saját nevelésű fiataljaink eljussanak az első csapatig. Meg kell adnunk nekik a lehetőséget, utána pedig rajtuk múlik, hogyan élnek vele. Szeretnénk a klub számára értékeket teremteni, és külföldre értékesíteni a jövőben, mint Lisztes Krisztián, Tóth Alex és Gruber Zsombor esetében.

FradiHajnal TamásFerencváros FTC

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Bayer Zsolt avatarja

Mit kínál az AfD? Azt, hogy megállítja a migrációt. A multikulti elutasítása. Az Oroszország elleni szankciók eltörlése. Visszatérés az olcsó orosz energia használatára. Hagyományos családmodell. Anti-woke. Az atomerőművek újraindítása.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.