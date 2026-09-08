Itt a válasz a nyugdíjrendszer kínzó kérdéseire: Elvehető-e a 13. havi nyugdíj és minden kisnyugdíjas rászoruló-e?

1. A fizetés
A szakember a kályhától indult: idehaza két tényező alapján kaphat bárki nyugdíjat. Egyrészt számít, hogy mekkora legális fizetést ért el aktív időszaka alatt. – Tévedés, hogy csak az utolsó öt vagy tíz év számítana – mondta közbevetve Honyek Péter. Az állami nyugdíjbiztosító kiszámolja az érintett nettó átlagkeresetét, ami úgy történik, hogy a mindenkori jövedelemből levonják az adót és a járulékokat, majd az inflációt figyelembe véve állapítják meg az egyes időszakokban elért összeget. Ezeket aztán átlagolják.
A magasabb jövedelműek – szociális megfontolások miatt – arányosan kisebb nyugdíjra jogosultak, mint amennyi a befizetéseik után járna
– emelte itt ki a szakértő. Ha ugyanis az egész életben elért átlagkereset 372, illetve 421 ezer forint felett van, akkor a felettes résznek csak a 90, illetve 80 százalékát veszik figyelembe.
2. A ledolgozott idő
A nyugdíj meghatározásához figyelembe vett másik tényező a szolgálati idő, vagyis az, hogy az érintett mennyi ideig dolgozott bejelentve. Tizenöt év szolgálati időnél az átlagfizetés 43 százaléka lesz a nyugdíj, ez a minimum. Ettől kezdve az évek előrehaladtával másfél-két százalékonként emelkedik a nyugdíj. Negyven évnél például a 80 százalék jár, a 100 százalék pedig ötven munkában töltött évvel érhető el.
A helyzet egyértelmű. Mindenki az alapján kap nyugdíjat, hogy mennyit dolgozott és mekkora keresmény után fizetett be a közösbe
– összegzett Honyek Péter. A szakember ezen a ponton áttért a nagy nyugdíjak kérdésére. Elöljáróban felidézte, hogy 2013. január elsejével megszűnt a járulékplafon. Addig, ha valakinek a juttatása elérte a 7,7 millió forintot, az afölötti rész után nem kellett befizetnie a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. Azóta ilyen korlátozás nincs, mindenki minden keresete után köteles leróni a járulékot. – Havi egymillió forintot elérő szupernyugdíjat – 40 év munkaviszony mellett – az kaphat, aki 2013 óta folyamatosan nagyságrendileg évi 60-70 millió forintot keresett. Ez viszont azt jelenti, hogy a leendő nyugdíjas abból minden egyes esztendőben nagyjából hat-hét milliót be is fizetett a nyugdíjkasszába – számolt Honyek Péter.
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