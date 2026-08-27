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Amit várni lehetett: a pénzügyminiszter szerint nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból

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nyugdíjKármán AndrásTisza-kormány

Amit várni lehetett: a pénzügyminiszter szerint nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból

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A változtatás több millió embert érinthet.

Kiss Gergely
2026. 08. 27. 9:58
Kármán András pénzügyminiszter beszélt a 13. és 14. havi nyugdíjról Fotó: Ladóczki Balázs
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Mindeközben Magyar Péter ma a közösségi oldalán bejelentete, hogy 2027. január elsejétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ezzel szerinte több százezer idős honfitársunknak jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Annak kapcsán, hogy más vállalásuk is volt a nyugdíjasok felé, azt mondta: azok teljesítésének előkészítését is megkezdték, és amint a végleges döntések megszülettek, ezekről is tájékoztatást adnak. 
 


 

 

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