Megszólalt a professzor: A 13. és a 14. havi nyugdíjak esetleges megnyirbálása igazságtalan, és súlyos morális kockázatot hordoz

A tervbe vett intézkedéseket a politikai küzdelmektől ellépve, szakmai megközelítés alapján, hét pont mentén elemezte a Magyar Nemzet kérdésére Lentner Csaba közgazdász.

Lentner Csaba egy márciusi folyóiratbemutatón. A professzor most a Magyar Nemzetnek fejtette ki véleményét. Fotó: Mirkó István

1. Mi a kiindulópont?

A kérdés nagyon összetett, ezért több szempontból is indokolt vizsgálni – ezzel kezdte a professzor, aki szerint az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt a 120 ezer forintos szint elérése ma már nem a luxusról, hanem a fizikai túlélésről szól. Ennek kapcsán felidézte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint Magyarországon összesen 242 ezer ember kap 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat vagy egyéb rendszeres ellátást. Ez az ilyen ellátást kapók 11 százaléka. A professzor szükségesnek tartja a korrekciót, mert a minimálnyugdíj 28 500 forintos összege rendkívül hosszú ideje változatlan, így a kiigazítás elkerülhetetlen.

Ám szerinte ezt úgy kell megtenni, hogy a határ felett lévő kategóriákat is arányosan korrigálják, sávos emeléssel, megőrizve a különbségeket.

Tehát a betervezett minimálnyugdíj-emelés csak kezdeti lépés lehet, nyilván a most 120 ezer forint feletti nyugdíjakat is növelni kell, mert a magyar nyugdíjak versenyképessége uniós összevetésben – a számtalan erőfeszítés ellenére – máig meglehetősen kedvezőtlen.

2. Mi a feladata a nyugdíjrendszernek?

– Konzervatív szempontból az emberi méltóság védelme és a mélyszegénység felszámolása fontos érték, a jó nyugdíjrendszernek azonban nem csak erre kell koncentrálnia – folytatta Lentner Csaba.

A nyugdíjas társadalom 89 százalékára is gondolni kell, akiknek jelenleg magasabb a nyugdíja 120 ezer forintnál.

A többség számára a nyugdíjrendszer alapértékei a teljesítményelv, az öngondoskodás, a jogbiztonság, mindezek a költségvetési fegyelem betartása mellett.

Úgy vélte, egy konzervatív értékrendű választó számára a minimálnyugdíj drasztikus emelése komoly igazságossági és gazdasági aggályokat vet fel, főleg, ha ezt további sávos nyugdíjkorrekció nem követi.

3. Mit értünk igazságosság alatt a nyugdíjrendszer kapcsán?

A professzor úgy véli, a társadalom jelentős része érzékeny az igazságosságra és a teljesítmény arányos elismerésre. Ha egy ilyen reformot rosszul hajtanak végre, az pont a legstabilabb, keményen dolgozó kisnyugdíjas-réteget fordíthatja szembe a nyugdíjreformot végrehajtókkal.

Aki eddig 121 ezer forintot kapott – valószínűleg lényegesen hosszabb munkaviszony vagy magasabb hivatalos bér után, mint aki a 120 ezres minimumot fogja majd kapni –, az mélyen igazságtalannak érezheti, hogy a semmiből mellé emelik azt, aki nem teljesített hozzá hasonlóan.

Lentner Csaba szerint nem szabad letagadni vagy elbagatellizálni a várható veszélyeket. – Bármilyen, de főleg a konzervatív szavazóközönség számára a morális igazságosság alapköve, hogy a potyautasokat vagy a szándékosan kevesebb közterhet fizetőket a rendszer ne jutalmazza a tisztességes adófizetők rovására – fogalmazott, ezért mindenképpen javasolható egy jogosultsági szűrő érvényesítése.

A jogszabályi nyugdíjminimum megemelése nem jelentheti azt, hogy azt mindenki megkapja.

Az öregségi teljes nyugdíjhoz a törvény szerint továbbra is legalább 20 év igazolt szolgálati idő szükséges.