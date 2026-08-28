nyugdíjSzalai PiroskaMagyar Péter

A Fidesz szerint Magyar Péter hamis számokat közölt nyugdíjügyben

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Szó sincs arról, hogy több százezer embert érint a Tisza-kormány csütörtökön bejelentett nyugdíjemelő intézkedése – erről beszélt lapunknak Szalai Piroska parlamenti képviselő.

2026. 08. 28. 7:58
Fotó: Vémi Zoltán
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A képviselőnek felvetettük: a tiszás közlések azt sugallják, az Orbán-kormányok hagyták, hogy nyugdíjasok tömegei tengődjenek alacsony havi összegekből. – A Fidesz-kabinet törvénybe iktatta és be is tartotta, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét. Minden évben mindenkinek a nyugdíja és a nyugdíjszerű ellátása legalább a nyugdíjas vásárlói kosárra vonatkozó inflációval emelkedett 2010 óta, minden évben – emlékeztetett Szalai Piroska. Rámutatott:

a nyugdíjak átlagértéke 2010 és 2025 között reálértéken 32 százalékkal nőtt.

– Ezen felül – folytatta – már évek óta februárban minden jogosult megkapja a 13. havi nyugdíjat, idén pedig elkezdődött a 14. havi nyugdíj kifizetése is.

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