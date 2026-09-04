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„Szégyen.” „Átvertek, de kegyetlenül.” „Mindenki dolgozzon a hullazsákig” – beleszálltak Magyar Péter mai bejelentésébe

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Finoman szólva sem aratott osztatlan sikert a kormányfő pénteki nyugdíjtémájú közlése.

Jakubász Tamás
2026. 09. 04. 16:01
Fotó: Vémi Zoltán
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Mások továbbléptek eggyel és arról írtak, hogy Magyar Péter megszegte ígéretét:

Ez most hatalmas csalódás. Nem ezt ígérte Miniszterelnök úr

– írta egy hozzászóló.

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Egy másik pedig úgy fogalmazott: „Mindenki dolgozzon a hullazsákig. A kampányban nem ez szerepelt. Pont a legrászorultabb réteg nem kap csak, morzsát. Ez embertelen.

 

Magyar Péter kösz a semmit! 45 éves vagyok, gyógyíthatatlan, dolgoztam és szégyellem leírni, hogy mennyit kapok! Nem felejtjük, amit ígértél!!!

– vette át a miniszterelnök által oly sokszor alkalmazott tegező stílust egy újabb kommentelő, de érkezett több hasonló hangnemű hozzászólás.

 

Ez nem segítség, ez embertelen politikai cinizmus! Ezt az olcsó húzást pedig minden egyes rokkant és megváltozott munkaképességű embernek eszembe fogom juttatni, akivel csak találkozom!

– fogalmazott valaki, a környezet agitációja egyébként is gyakran előkerült. Volt olyan, aki azt írta, hogy most ezt hallgathatja majd azoktól, akiket meggyőzött, hogy szavazzanak Magyar Péterre. „Tiszás vagyok, nem érint, de rokonom ismerősöm van ilyen. Most hallgathatom, hogy nem ezt ígértétek – írta másvalaki.

A legtöbbet azonban az a komment árulta el a helyzetről, amelyben az érintett azt írta, hogy ő is hitt az ígéretnek és sírni volna kedve. „Átvertek engem, de kegyetlenül” – fogalmazott.

 

 

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