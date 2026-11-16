Áprilisban jöhet a fordulat a magyar autópályákon, jönnek a külföldi cégek

Az MKIF következetesen és részletesen utasította vissza a vádakat. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kaptak a költségvetésből, amelyet teljes egészében a hálózat fenntartására és Magyarország legnagyobb gyorsforgalmiút-felújítására fordítottak. A főpályán 2025-ig mintegy 700 kilométeren (13 millió négyzetméteren) cseréltek burkolatot, felújítottak 315 hidat és 68 pihenőt, így az Országos Közúti Adatbank szerint az öt évnél fiatalabb burkolatú pályák aránya a 2022-es 24,6 százalékról 2025-re 66 százalékra ugrott.

Né­meth Tamás, az MKIF vezérigazgatója rámutatott arra is, hogy a tulajdonosok további 100 mil­liárd forintot tettek hozzá a működéshez, a jelenleg is zajló nagyszabású bővítések – például az M1-es autópályán 2025 szeptemberében elindult, 72 alul- és felüljáró átépítésével járó teljes pályás átépítés – pedig önerőből és aláírt banki hitelszerződésekből futnak, a 35 éves üzleti modell csak a futamidő végére térülne meg.

Áprilisi átadás

A szeptember közepén lezárult kormányzati átvilágítás után Vitézy Dávid és Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án közösen jelentette be a 35 év alatt több mint 23 ezermilliárd forintos költségvetési kifizetéssel járó szerződés megszüntetésének kezdeményezését, arra hivatkozva, hogy a 2023-as módosítások csaknem ötven százalékkal növelték az ellentételezést. Október elején a miniszterelnök ismét posztolt, az MKIF pedig megerősítette a tárgyalások tényét, majd a folyamat átkerült a konkrét jogi előkészítés terepére.

Kármán András pénzügyminiszter Magyar Péterrel október 20-án ismertette, majd a kormány október 30-án késő este hivatalosan is benyújtotta az Országgyűlésnek a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, amely az államháztartási hiányt az idei 7,5 százalékról 4,9 százalékra kívánja leszorítani, többek között az állami kiadások 1465 milliárd forintnyi csökkentésével. A kiadási lefaragások legelső és legnagyobb egyedi tételeként koncessziós szerződések – nevesítve az útkoncesszió, valamint az M5-ös és M6-os rendelkezésre állási díjai – szerepelnek, amelyeken a kormány egyetlen év alatt 246,1 milliárd forintos megtakarítást irányzott elő. Kármán október 25-én külön is hangsúlyozta, hogy az autópálya-koncessziók megszüntetése és bizonyos esetekben újratendereztetése adja a jövő évi költségvetési megtakarítások gerincét.