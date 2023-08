Power blues a javából – godfater. a Budapest Parkban

Tátrai Tibor eddigi fél évszázados pályája alatt már két tucat zenei formáció gitárosa volt, a magyar rockzene szinte valamennyi meghatározó alakjával alkotott, felsorolni is nehéz lenne a sok-sok projektet, amelyben közreműködött. Alkotótársai közül már sokan nem élnek, a godfater. életre hívását is két szomorú veszteség indukálta – Szappanos György és Póka Egon halála. Mindkettő óriási törést okozott Tátrai életében, ekkor kezdett egy új zenekarban gondolkodni kollégájával, egyben barátjával, Borlai Gergővel.

A szupergroup két tagja, Szebényi Dániel és Tátrai Tibor (Fotó: Bach Máté)

A világhírű dobos ekkor már rendszeresen játszott az énekes-zongorista Szebényi Danival és a gitárvirtuóz Gotthárd Mihállyal. Előbbi korosztályának egyik legjobb hangja, vezéregyénisége, kétszáznál is több felvétel közreműködője, dalait pedig már százmilliónál is többen hallgatták meg a különböző streaming felületeken. Gotthárd Mihály szintén rengeteg formációban megfordult már, többek közt Borlai Gergő és Szebényi Dani mellett az Electric Shock tagja. A Berklee eddigi első és egyetlen magyar basszusgitárosát, Kéri Samut pedig „Tibusz” hozta a csapatba, így jött létre a godfater.

– Úgy alakult meg a zenekar, hogy nem volt más, csak egy fotó, de már dicsekedtünk, milyen jók leszünk – vallotta be Szebényi Dániel a Magyar Nemzetnek adott interjúban, s azt is: az első próbák egyikét fölvették telefonra, majd a „Mindenem a tévé” videójának egy részletét kitették az internetre, amely láttán az első koncertjükre annyi jegyet vettek, hogy a Barba Negra nagyszínpadán léphettek fel.

A zenekar az első lemezéért idén Fonogram-díjat kapott ( Forrás: godfater.)

A sajtó kezdettől fogva áradozik a zenekarról: vadállat gitározásokról, szétvert pergőbőrről és egészen különleges energiákról lehetett olvasni.

Annak ellenére, hogy a banda négy generációt fog össze, teljes harmóniában alkotnak és léteznek a színpadon. Mindegyikük „feleselget” a másikkal, a szólók viszont sosem csúsznak el az öncélúság felé, inkább építkeznek egymásból.

– Nekünk megadatott, hogy Tibuszék zenéin nőjünk fel. Megkaptuk tőlük az élményeket, a hatásokat. Ami vele történt, az kicsit velünk is megtörtént. Ezért tudunk közös zenei nyelvet beszélni – magyarázta a billentyűs az említett interjúban, rámutatva: ezért tud működni a több generációs szerkezet.

O című, Fonogram-díjas első lemezükre három saját szám mellett a zenekar tagjai válogattak a „Tibusz” múltjához köthető széles repertoárból, többek között hallható az elsöprő lendületű Álljatok meg! című dal a Skorpiótól vagy az egyik legszebb magyar ballada, a Ne szeress Deák Bill Gyula első lemezéről.

A zenekar 2023 júniusában megkapta az Artisjus „Az év könnyűzenei produkciója” díját.

A godfater. küldetése, hogy a blues-rock nagyjainak szellemi és zenei örökségét továbbvigye és életben tartsa, ezen elv mentén készül a második albumuk is, amelyen a saját dalok mellett feldolgozások is várhatók. Az első lemezt egyszerre, javítások nélkül, egymással szemben állva vettek fel a Mátrában. A tervek szerint hasonló lesz a metódus a második anyag esetében is, de ezúttal stúdiókörülmények között rögzítik majd az anyagot.

Borítókép: A godfater. zenekar (Forrás: godfater.)