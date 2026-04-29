Fotón mutatjuk, amint Till Tamás szülei megérkeztek a Kecskeméti Törvényszékre

Till Mátyás maga előtt tolta a kerekesszékes feleségét, Katalint, aki a meggyilkolt fia képét tartotta a kezében. A portálnak a nő azt mondta, nem tudja, hogy a feltételezett gyilkosnak felmutatja-e a teremben. Annyit mondott F. Jánosról:

Ez egy szörnyeteg. Nem akarok vele kommunikálni.

Közben F. János, a feltételezett elkövető is felbukkant a bíróságon, kéz- és lábbilincsbe verve a BVOP műveleti osztályának munkatársai kísérték a tárgyalóterembe. A portál azt írja, a férfi nem mutatott megbánást, úgy viselkedett, mintha valami groteszk mű főhősének képzelné magát, kaján vigyorral haladt a Kecskeméti Törvényszék folyosóján.