Rendkívüli

bírósággyilkossággyermektill tamás

Kiröhögte az eljárást, beszólogatott, és mindenkit kioktatott Till Tamás feltételezett gyilkosa a bíróságon

A fiú szülei könnyek között hallgatták végig a vádiratot.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 04. 29. 12:32
F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa a bíróságon, archív fotó Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Blikk tudósítása szerint a másfél éve letartóztatásban lévő férfi ördögi vigyorral érkezett az épületbe, amit nem igazán lehetett letörölni az arcáról. Emlékeztetnek: F. Jánost aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberöléssel vádolják. Ebben a cikkben mindent összeszedtünk, amit a Till-ügyről tudni érdemes.  

Miután kiderült, hogy a férfit az elévülés ellenére is megvádolhatják, visszavonta a vallomását, és azt közölte, hogy kényszerítették a vallomástételre, emiatt fel is jelentette kényszervallatás miatt a nyomozókat. A vádlott ügyvédje az előkészítő ülés elején indítványozta, hogy ezt az eljárást függesszék fel, amíg döntés nem születik a kényszervallatás miatt indult ügyben. 

F. János is megszólalt, aki a tudósítás szerint cinikusan oktatta a bírónőt a kialakult jogi helyzetről. A bíróság az indítványt elutasította, elkezdődött a tárgyalás, amelyben az ügyész részletesen ismertette a vádiratot, amit a fiú szülei még végighallgathattak. Ezután el kellett hagyniuk a tárgyalótermet, mert a későbbiekben őket tanúként fogják meghallgatni. 

A vádirat szerint F. János 2000. május 28-án délelőtt egyedül volt egy bajai a tanyán, ahova dolgozni járt, és elment cigarettaszünetet tartani az Ipartelepi útra. Ekkor látta meg az arra kerékpározó, számára ismeretlen Till Tamást, aki éppen a vadasparkba tartott. A vádirat úgy fogalmaz, F. Jánosnak ekkor vágya keletkezett arra, hogy kiélje korábbi fantáziáját, 

hatalmat szerezzen, irányítsa, uralja, bántalmazza, szexuálisan kihasználja a hozzá képest jóval fiatalabb és gyengébb személyt.

Le is szólította, megkérte a fiút, hogy segítsen neki, ezzel a műhely mögötti fatárolóba vezette, ahol rátámadt Tamásra, és ököllel nagy erejű ütést mért az arcára, amitől a gyermek a földre zuhant. F. János rájött, hogy ha ez kiderül, abból még nagy baj lehet, és hogy a felelősségre vonást elkerülje, úgy döntött, hogy a gyermeket megöli. Till Tamás ekkor még tizenegy éves sem volt, F. János már betöltötte a tizenhatot. A vádiratban részletesen kifejtették, hogy Tamásnak milyen és mennyi felesleges fájdalmat okozott a gyilkos, az áldozat több mint tíz csontja volt eltörve. A Tamás holttestén talált nyomok tehát arra utalnak, hogy F. János kegyetlenül kivégezte a védtelen gyermeket. 

Ezt követően egy betonozásra előkészített, üres melléképületbe vitte, és egy gödörben elrejtette. Tamás kerékpárját a telek hátsó részénél a magas gazban rejtette el. Az elrejtett holttestre egy héttel később öntöttek betont. 

A vádiratra, illetve az ügyészre is pikírt megjegyzést tett F. János. 

Andersen már meghalt, de az ügyész úrban újraéledt

– fogalmazott, és hozzáfűzte, hogy nem érti már az egészet, mert a vádat már ötször módosították. Azonban ez sem volt elég, az alábbi mondatokkal folytatta: 

Azt sem tudja az ügyész úr, hogy merre van fejjel előre. Semmit nem követtem el, nincs mit beismernem.

Hozzáfűzte, azt el tudja fogadni, hogy a tanyán dolgozott, de állítása szerint az egész vádiratot a főügyész-helyettessel találták ki. A további részleteket a Blikk cikkében olvashatja el.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
