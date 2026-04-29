Kiröhögte az eljárást, beszólogatott, és mindenkit kioktatott Till Tamás feltételezett gyilkosa a bíróságon

A Blikk tudósítása szerint a másfél éve letartóztatásban lévő férfi ördögi vigyorral érkezett az épületbe, amit nem igazán lehetett letörölni az arcáról. Emlékeztetnek: F. Jánost aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberöléssel vádolják. Ebben a cikkben mindent összeszedtünk, amit a Till-ügyről tudni érdemes.

Miután kiderült, hogy a férfit az elévülés ellenére is megvádolhatják, visszavonta a vallomását, és azt közölte, hogy kényszerítették a vallomástételre, emiatt fel is jelentette kényszervallatás miatt a nyomozókat. A vádlott ügyvédje az előkészítő ülés elején indítványozta, hogy ezt az eljárást függesszék fel, amíg döntés nem születik a kényszervallatás miatt indult ügyben.